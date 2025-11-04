Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Đinh tặc' lộng hành trên quốc lộ 1 cũ: Người dân liên tục bị lủng bánh xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/11/2025 14:08 GMT+7

'Đinh tặc' lộng hành dọc tuyến quốc lộ 1 cũ, người đi xe máy liên tục bị lủng bánh xe. Thậm chí, 'đinh tặc' còn rải miếng thép bằng inox để né máng hít của xe hút đinh.

Sáng 4.11, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cùng công an, đoàn thanh niên và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Tam Bình tổ chức hút đinh trên tuyến Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ). Đây là một trong những hành động quyết liệt của lực lượng chức năng với nạn "đinh tặc" đang lộng ở khu vực.

'Đinh tặc' lộng hành trên quốc lộ 1 cũ: Người dân liên tục bị lủng bánh xe - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu gom vật sắc nhọn bẫy người đi đường trên quốc lộ 1 cũ

ẢNH: DIỆU MI

Các lực lượng đã kéo theo xe hút đinh di chuyển từ cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức. Đây là công tác thường xuyên của lực lượng CSGT và công an khu vực.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình trạng "đinh tặc" lộng hành đang dần phức tạp trở lại. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện nhiều người đi xe máy phải dắt bộ vì xe lủng bánh. Trên mặt đường cũng có những mảnh kim loại sắc nhọn nằm rải rác.

Sau khoảng 2 giờ, lực lượng đã thu gom gần 3 kg đinh, vít, mảnh thép gãy, thậm chí cả những vật dụng kim loại nhỏ nhưng đủ nguy hiểm để thủng lốp xe.

'Đinh tặc' lộng hành trên quốc lộ 1 cũ: Người dân liên tục bị lủng bánh xe - Ảnh 2.

Nhiều miếng sắc nhọn bằng inox không hút vào máng hút đinh, lực lượng phải nhìn bằng mắt thường, thu gom bằng tay

ẢNH: DIỆU MI

Thậm chí, "đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox, những miếng này máng hít nam châm của xe hút đinh không hít được. Lực lượng chức năng và tình nguyện viên buộc phải nhìn bằng mắt thường và nhặt bằng tay.

Đặc biệt vào giờ cao điểm, khi mật độ xe đông, việc phát hiện đinh trên mặt đường gần như không kịp. Một số tài xế phải dừng xe hoặc đi vòng để tránh cán phải những mảnh kim loại, khiến giao thông bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, dù công tác hút đinh được thực hiện hàng ngày, nhưng "đinh tặc" liên tục tái xuất, với các chiêu thức tinh vi hơn, khiến công tác đảm bảo an toàn giao thông trở nên khó khăn hơn.

'Đinh tặc' lộng hành trên quốc lộ 1 cũ: Người dân liên tục bị lủng bánh xe - Ảnh 3.

Dù lực lượng chức năng liên tục thu gom nhưng vật sắc nhọn vẫn rải rác bẫy người đi đường

ẢNH: DIỆU MI

'Đinh tặc' lộng hành trên quốc lộ 1 cũ: Người dân liên tục bị lủng bánh xe - Ảnh 4.

"Đinh tặc" đang lộng hành trở lại dọc quốc lộ 1 cũ

ẢNH: DIỆU MI

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, việc thu gom đinh không chỉ là nhiệm vụ của CSGT và công an, mà còn cần sự phối hợp của người dân, đặc biệt là việc báo cáo kịp thời các vị trí nguy hiểm để xử lý.

Trước đó, Đội CSGT An Sương cũng phối hợp tình nguyện viên, Công an phường An Phú Đông hút đinh trên đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bình Phước đến Vườn Lài. Xe hút đinh đã gom được gần 2 kg vật sắc nhọn bị rơi trên đường.

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ duy trì phối hợp các đơn vị tổ chức hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường giao thông. CSGT đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở sửa xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi ích cá nhân mà gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Người dân khi phát hiện "đinh tặc", cửa hàng sửa xe có hành vi bất thường hay khu vực bị rải vật sắc nhọn có thể cung cấp thông tin ngay lập tức cho đường dây nóng của công an địa phương hoặc CSGT để phối hợp xử lý.

