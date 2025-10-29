Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Choáng váng với vật sắc nhọn thu gom trên đường Đỗ Mười

Trần Kha - Vũ Phượng
29/10/2025 16:14 GMT+7

Trong đêm 28 và sáng 29.10, Đội CSGT An Sương cùng tổ tình nguyện đã thu gom hàng trăm vật sắc nhọn, đinh thép. Trong đó, có nhiều mảnh hình thoi, tam giác làm bằng inox 'trơ' với nam châm, gây bất khó cho lực lượng chức năng.

Qua theo dõi, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện trên làn hỗn hợp tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông) xuất hiện nhiều đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách.

Phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng ... "bất lực"

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 1.

Đội CSGT An Sương phối hợp với chính quyền địa phương và các đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười

ẢNH: TRẦN KHA

Kết quả, trong buổi tối 28 và sáng 29.10, gần 2 kg đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác được thu gom. Đáng chú ý có nhiều vật sắc nhọn hình thoi, tam giác còn mới tinh, phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng "bất lực" với inox.

"Mình rọi đèn thấy vật sắc nhọn sáng chói, cho xe hút đinh chạy qua nhưng… không dính. Hóa ra chúng được làm bằng inox, không nhiễm từ. Suốt nhiều năm hút đinh, lần đầu gặp loại này", anh Tường thành viên đội tình nguyện chia sẻ.

Không chỉ lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng chung tay nhặt đinh. Trong đó, bà Đỗ Thị Tiếp (62 tuổi, ở phường An Phú Đông), người nhặt đinh suốt 2 năm qua. Tay nâng 2 chai nhựa đầy ắp đinh và vật sắc nhọn, bà Tiếp kể có hôm bà nhặt hơn trăm mảnh chỉ trên đoạn đường 50 m trước nhà.

Nhiều hộ dân lân cận cũng mang chai lọ chứa vật sắc nhọn hình thoi tự nhặt trước đó giao cho tổ hút đinh đem đi xử lý.

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 2.

Anh Tường thu gom số vật sắc nhọn, đinh thép do xe kéo hút được

ẢNH: TRẦN KHA

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 3.

Trong đêm 28 và sáng 29.10, gần 2 kg đinh thép và vật sắc nhọn được thu gom

ẢNH: TRẦN KHA

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 4.

Số đinh người dân nhặt được giao cho tổ hút đinh đưa đi xử lý

ẢNH: TRẦN KHA

Ông Phùng Duy Linh (55 tuổi), một nạn nhân của "đinh tặc", bức xúc: "2 tuần tui bị thủng lốp 2 lần, phải dắt bộ. Rải đinh kiểu này nguy hiểm chết người, cần xử lý nghiêm".

Tương tự, anh Trần Văn Đạt (36 tuổi) hành nghề chạy xe ôm công nghệ cũng hơn 3 lần cán phải đinh trên đường Đỗ Mười, không thể vá, phải thay ruột xe.

Còn ông Nguyễn Nam Trung (50 tuổi) tự chế dụng cụ gắn nam châm, đi bộ hút đinh dọc tuyến đường, cho biết từng bị người lạ hăm dọa.

Nhiều chủ tiệm sửa xe, vá vỏ ký cam kết tại chỗ

Cùng ngày 29.10, Đội CSGT An Sương phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền cho các chủ tiệm sửa xe, vá vỏ trên tuyến Đỗ Mười, yêu cầu cam kết không rải đinh, không phá xe trục lợi. Nhiều chủ tiệm ký cam kết ngay tại chỗ.

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 5.

Nhiều vật sắc nhọn hình thoi, tam giác bằng inox nằm trên đường không thể thu gom bằng xe hút đinh, phải nhặt bằng tay

ẢNH: TRẦN KHA

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ duy trì phối hợp với các Đoàn phường trên địa bàn đảm trách tổ chức hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường giao thông; cũng như thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ tiệm sửa xe, vá vỏ chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi ích cá nhân mà gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Đồng thời tham mưu, phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng rải đinh, vật sắc nhọn…

Choáng váng số lượng vật sắc nhọn, đinh hình thoi thu gom trên đường Đỗ Mười - Ảnh 6.

Đội CSGT An Sương phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền, cho các chủ tiệm sửa xe, vá vỏ ký cam kết

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân có thể cung cấp thông tin ngay lập tức cho đường dây nóng của công an địa phương hoặc lực lượng CSGT khi phát hiện đối tượng nghi vấn rải đinh, hoặc các tiệm sửa xe, vá vỏ có hành vi bất thường. Cơ quan công an sẽ tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.

Tin liên quan

CSGT phối hợp công an phường đi hút đinh, nhắc nhở tiệm vá xe không rải đinh

CSGT phối hợp công an phường đi hút đinh, nhắc nhở tiệm vá xe không rải đinh

Ngoài hút đinh, lực lượng chức năng còn đến nhắc nhở các tiệm sửa, vá xe không được rải đinh trên đường.

Khám phá thêm chủ đề

vật sắc nhọn Đội CSGT An Sương Đường Đỗ Mười hút đinh đinh tặc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận