Vợ chồng cựu chiến binh lái xe tải hút đinh giúp người
Video Đời sống

Tuyết Minh
20/09/2025 13:03 GMT+7

Trên những con đường tấp nập ở TP.HCM, hình ảnh một chiếc xe tải gắn nam châm, rong ruổi ngày đêm hút đinh, vá xe miễn phí đã trở nên quen thuộc.

Từ chiếc xe tải vốn dùng cho công việc mưu sinh, ông Nguyễn Đức Quân đã biến nó thành ‘công cụ gác đường thầm lặng’. Hai thanh nam châm dài gần 1,8 m và nặng hơn 40 kí lăn bánh qua từng con phố, gom nhặt những mảnh đinh thép sắc bén. Ngoài việc hút đinh, ông còn vá xe, sửa xe giúp những người gặp sự cố. Trong thùng xe, không phải hàng hóa mà là ruột xe, đồ nghề, bình xăng, thậm chí là bình chữa cháy để hỗ trợ mọi người.

Trung bình mỗi ngày, chiếc xe tải của ông Quân hút được 6 đến 7 ký đinh cùng những mảnh sắc nhọn nằm rải rác trên đường. Chỉ trong ba tháng đầu tiên, con số ấy đã đạt 116kg sắt vụn, đồng nghĩa với hàng nghìn nguy cơ tai nạn giao thông đã được loại bỏ khỏi những cung đường.

Vợ chồng cựu chiến binh lái xe tải hút đinh giúp người - Ảnh 1.

Ông Quân chuẩn bị đồ nghề giúp bà con

Ảnh: Tuyết Minh

Thời gian đầu, không ít người gọi ông là Quân ‘khùng’ khi làm những việc “không công”. Ngay cả bà Phạm Thị Vân – vợ ông Quân ban đầu cũng không đồng tình vì quá rủi ro, vất vả. Nhưng rồi, chứng kiến tâm huyết của chồng, bà đã chọn sát cánh đồng hành cùng ông từ sáng sớm cho đến đêm muộn. Để giữ an toàn cho người dân, đôi khi chính họ lại gặp sự cố. Nhưng đổi lại, họ nhận được về những tình cảm trân quý từ bà con thân thương.

Cặp vợ chồng cựu chiến binh ngày đêm lái xe tải hút đinh từ thiện

Với ông Quân, mỗi kí đinh sắt được nhặt lên là một tai nạn được ngăn lại. Với bà Vân, mỗi lần tiếp sức là một nỗi lo vơi đi. Họ lặng lẽ nối dài những chuyến xe, mang lại bình an cho bao người xa lạ. Hành trình của hai vợ chồng giản dị như chính nụ cười họ trao gửi, nhưng đủ để gieo vào lòng người một niềm tin khi tình người được thắp sáng, con đường nào cũng sẽ bớt chông chênh.

Khám phá thêm chủ đề

xe tải hút đinh Từ Thiện đường phố sống đẹp Cựu chiến binh giao thông
