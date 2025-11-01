Khởi công nút giao ngã tư Đình: CSGT TP.HCM hướng dẫn lộ trình đi lại tránh ùn tắc

Sáng nay 1.11, đơn vị thi công đã chính thức lắp rào chắn một phần tuyến đường Đỗ Mười (hướng từ Suối Tiên đi vòng xoay An Lạc) để phục vụ việc khởi công dự án nút giao ngã tư Đình (quốc lộ 1 cũ - Nguyễn Văn Quá) thuộc phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ) - khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM.

Đây là công trình quan trọng nhằm giải quyết ùn tắc lâu dài tại một trong những điểm nóng giao thông của thành phố.

Chủ động phân luồng

Ngay từ thời điểm có rào chắn, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và các đơn vị đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT có địa bàn giáp ranh để triển khai phương án phân luồng từ xa, tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công lắp rào chắn một phần tuyến đường Đỗ Mười (hướng từ Suối Tiên đi vòng xoay An Lạc) để khởi công dự án nút giao ngã tư Đình (quốc lộ 1 cũ - Nguyễn Văn Quá) ẢNH: TRẦN KHA

Các chốt điều tiết được bố trí hợp lý tại các nút giao lân cận như ngã tư An Sương, cầu vượt Tân Thới Hiệp, đường Trường Chinh, đảm bảo dòng xe di chuyển thông suốt.

Nhờ đó, tình trạng ùn ứ tại khu vực thi công đã được kiểm soát hoàn toàn trong buổi sáng đầu tiên.

Ghi nhận đến 9 giờ cùng ngày, không xảy ra bất kỳ điểm kẹt xe kéo dài nào, dù mật độ phương tiện vẫn ở mức cao như thường lệ.

Trong thời gian tới, khi dự án bước vào các giai đoạn thi công phức tạp hơn (đào đường, lắp đặt kết cấu, thử tải…), Đội CSGT An Sương tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phân luồng. Lực lượng sẽ tăng cường quân số vào các khung giờ cao điểm, phối hợp với camera giám sát giao thông để điều chỉnh kịp thời. Các phương án dự phòng đã được xây dựng chi tiết, sẵn sàng triển khai nếu có sự cố bất ngờ.

Tình trạng giao thông tại khu vực thi công dự án nút giao thông ngã tư Đình được kiểm soát trong buổi sáng đầu tiên

ẢNH: TRẦN KHA

Đế giảm lượng phương tiện đổ dồn về khu vực có công trình thi công gây kẹt xe, CSGT hướng dẫn người dân chọn lộ trình thích hợp để di chuyển:

Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về trung tâm thành phố có thể di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) - Lê Đức Thọ - vào khu vực trung tâm;

Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) - Lê Văn Khương - Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký - Đỗ Mười - Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ) - về miền Tây;

Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về tỉnh Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình: Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh - Liên xã Thị Trấn, Thới Tam Thôn - Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo - về Tây Ninh;

Xây cầu vượt để giảm ùn tắc

Theo đó, dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2016 và được UBND TP.HCM ghi vốn chuẩn bị đầu tư vào cuối năm 2019. Đến nay, dự án mới có khởi động.

CSGT điều tiết giao thông tại ngã tư Đình ẢNH: TRẦN KHA

Nút giao ngã tư Đình thuộc khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM với hạng mục chính là xây cầu vượt trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) dài 600 m, trong đó phần cầu dài 240 m, rộng hơn 17 m cho 4 làn xe. Công trình tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7. Đồng thời, 3 tuyến đường qua nút giao gồm Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp 20 và Nguyễn Thị Đặng được mở rộng. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... xung quanh được xây dựng hoàn chỉnh.

Cầu vượt khi xây xong giúp giảm ùn tắc cho khu vực này ẢNH: TRẦN KHA

Ban Giao thông đánh giá quốc lộ 1 hiện là trục giao thông chính nhưng xe khi qua ngã tư Đình thường xuyên bị kẹt, nhất là giờ cao điểm. Cầu vượt khi xây xong đáp ứng xe chạy 80 km/giờ, cùng với mở rộng đoạn đường qua nút giao giúp giảm ùn tắc cho khu vực.

Khi đi vào thi công dự kiến công trình hoàn thành thông xe toàn bộ vào tháng 12.2026.