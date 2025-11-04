Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gần 20.000 học sinh 30 tỉnh, thành không đủ điều kiện vẫn lái xe đi học

Trần Cường
Trần Cường
04/11/2025 15:10 GMT+7

Qua kiểm tra, CSGT 30/34 tỉnh, thành phát hiện gần 20.000 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường nhưng vẫn vi phạm.

Chiều 4.11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, vừa phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Gần 20.000 học sinh 30 tỉnh thành không đủ điều kiện vẫn lái xe đi học - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT toàn quốc ra quân kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện

ẢNH: MINH NHẬT

Đúng 8 - 10 giờ ngày 4.11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng là những nơi đang xảy ra mưa, lũ lụt) đã mời đại diện ban giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường và 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định 19.406 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Trong đó, 6.474 trường hợp gửi trong trường và 12.932 trường hợp gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường. 

CSGT cũng xác định 9.774 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Lực lượng CSGT đã mời 24.407 trường hợp phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em.

Cục CSGT cho hay, lực lượng đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Đồng thời, yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

