Thời sự

Quảng Trị: Một ngư dân mất tích ở khu vực cửa sông Roòn

Thanh Lộc
Thanh Lộc
04/11/2025 12:50 GMT+7

Một ngư dân tại Quảng Trị khi chèo thuyền thúng vào cửa sông Roòn thì bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đang huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ngày 4.11, thông tin từ Đồn biên phòng Roòn (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển do sóng đánh chìm thuyền thúng.

Quảng Trị: Một ngư dân mất tích khi chèo thuyền thúng vào cửa sông Roòn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông Q. bị mất tích

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng nay (4.11), đơn vị nhận được thông tin của người dân về việc ông P.H.Q (56 tuổi, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hoà Trạch, Quảng Trị), điều khiển thuyền thúng trên đường đi vào cửa Roòn, cách cửa khoảng 70 m thì bị sóng đánh chìm và mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 8 chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm.

Quảng Trị: Một ngư dân mất tích khi chèo thuyền thúng vào cửa sông Roòn - Ảnh 2.

Tàu hàng mắc cạn tại khu vực biển của đảo Hòn La

ẢNH: THANH LỘC

Cũng trong sáng nay, tàu hàng HP 3835 neo đậu tại khu vực cảng Hòn La bị đứt neo trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển của đảo Hòn La (xã Phú Trạch), trên tàu có 3 thuyền viên hiện đã được đảm bảo an toàn.

Hiện Đồn biên phòng Roòn đã điều động các cán bộ chiến sĩ phối hợp với cảng vụ, địa phương và phân đội đảo Hòn La tìm phương án cứu hộ con tàu.

