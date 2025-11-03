Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/11/2025 19:40 GMT+7

Giữa mưa lũ dồn dập khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, sáng 3.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã vượt qua vùng ngập sâu để vào thăm hỏi, động viên đồng bào Rục đang bị cô lập.

Nhiều ngày qua, mưa lớn khiến tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ của xã Kim Phú (Quảng Trị) ngập sâu, chia cắt hoàn toàn gần 240 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Rục. Phương tiện duy nhất có thể tiếp cận khu vực này là thuyền và ca nô.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập- Ảnh 1.

Đoàn công tác của ông Trần Phong sử dụng ca nô vào vùng đồng bào Rục bị cô lập vì lũ

ẢNH: THANH LỘC

Trước tình hình đó, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác đã đến tận các bản làng kiểm tra tình hình, thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của người dân, đặc biệt là nguồn lương thực và nhu yếu phẩm trong thời gian bị chia cắt do mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập- Ảnh 2.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi đồng bào người Rục

ẢNH: THANH LỘC

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập- Ảnh 3.

Ông Trần Phong kiểm tra gạo dự trữ của đồng bào Rục

ẢNH: THANH LỘC

Ông Trần Phong ghi nhận sự chủ động của chính quyền xã Kim Phú cùng các lực lượng chức năng trong việc kịp thời hỗ trợ đồng bào. Ông yêu cầu địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc men, không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu đói hay thiếu nhu yếu phẩm trong thời gian mưa lũ kéo dài. Ông cũng nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không ra suối, lên nương rẫy hay di chuyển vào vùng ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vượt lũ vào thăm đồng bào Rục đang bị cô lập- Ảnh 4.

Đồng bào Rục vui sướng nhận quà

ẢNH: THANH LỘC

Dịp này, đoàn công tác đã trao gần 240 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đồng bào Rục ở các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ. 

Chia sẻ với khó khăn của người dân, ông Trần Phong động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động ứng phó với thiên tai, tin tưởng rằng chính quyền các cấp và lực lượng chức năng của tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để giúp đồng bào Rục sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

