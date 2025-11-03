Quảng Trị: Miền núi sạt lở hàng chục điểm, tàu chìm do mưa lớn

Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị lúc 16 giờ chiều nay 3.11 ghi nhận lượng mưa phổ biến trên toàn tỉnh đạt từ 50 - 130 mm, nhiều nơi mưa đặc biệt lớn từ 250 - 350 mm. Mực nước các sông đều vượt báo động 3 và dự báo lũ tiếp tục lên, gây ngập diện rộng.

Nước lũ vỗ vào nhà dân từng đợt như sóng biển ẢNH: T.L

Nước lênh láng tại xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ẢNH: T.L

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 139 vị trí ngập lụt, 51 điểm sạt lở, hơn 5.000 hộ dân (với hơn 15.000 nhân khẩu) bị ảnh hưởng. Có 103 điểm trường với hơn 28.000 học sinh phải tạm nghỉ học. Đặc biệt, QL9C qua xã Kim Ngân bị sạt lở nghiêm trọng với hơn 1.000 m³ đất đá tràn xuống đường, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Sạt lở nghiêm trọng tại QL9C ẢNH: THANH LỘC

Đến chiều nay, các lực lượng cứu hộ đã tổ chức di dời khẩn cấp 355 hộ dân với 1.114 người tại các địa bàn ngập sâu như Bắc Trạch, Đông Trạch, Đakrông, Tuyên Phú, Quảng Trạch, Mỹ Thuỷ, Trung Thuần, Đồng Lê, La Lay, Tà Rụt.

Toàn tỉnh ghi nhận 7 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương do mưa lũ kéo dài; nhiều tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Di dời người dân ở vùng ngập lụt ra bên ngoài ẢNH: THANH LỘC

Bộ đội biên phòng Quảng Trị cũng huy động lực lượng tối đa để ứng cứu dân. Đồn biên phòng Lý Hòa điều 1 xuồng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thiếu niên mất tích trên sông Dinh.

Tại cửa biển Nhật Lệ, lực lượng biên phòng kịp thời trục vớt tàu cá QB-11476-TS bị chìm do mưa lớn. Hiện 41 tổ ứng trực với 155 cán bộ, chiến sĩ và 3 xuồng được bố trí tại các điểm ngập, chia cắt, sẵn sàng cứu hộ và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.



