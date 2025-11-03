Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Miền núi sạt lở hàng chục điểm, tàu chìm do mưa lớn

Thanh Lộc
Thanh Lộc
03/11/2025 18:50 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Quảng Trị chìm trong đợt lũ dữ dội nhất kể từ đầu mùa. Nước từ thượng nguồn đổ về, vùng đồng bằng ngập diện rộng, khu vực miền núi liên tiếp ghi nhận hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng.

Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị lúc 16 giờ chiều nay 3.11 ghi nhận lượng mưa phổ biến trên toàn tỉnh đạt từ 50 - 130 mm, nhiều nơi mưa đặc biệt lớn từ 250 - 350 mm. Mực nước các sông đều vượt báo động 3 và dự báo lũ tiếp tục lên, gây ngập diện rộng.

Quảng Trị:Miền núi sạt lở cả ngàn khối đất, đồng bằng nước lụt vỗ như sóng biển - Ảnh 1.

Nước lũ vỗ vào nhà dân từng đợt như sóng biển

ẢNH: T.L

Quảng Trị:Miền núi sạt lở cả ngàn khối đất, đồng bằng nước lụt vỗ như sóng biển - Ảnh 2.

Nước lênh láng tại xã Lệ Thủy (Quảng Trị)

ẢNH: T.L

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 139 vị trí ngập lụt, 51 điểm sạt lở, hơn 5.000 hộ dân (với hơn 15.000 nhân khẩu) bị ảnh hưởng. Có 103 điểm trường với hơn 28.000 học sinh phải tạm nghỉ học. Đặc biệt, QL9C qua xã Kim Ngân bị sạt lở nghiêm trọng với hơn 1.000 m³ đất đá tràn xuống đường, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Quảng Trị:Miền núi sạt lở cả ngàn khối đất, đồng bằng nước lụt vỗ như sóng biển - Ảnh 3.

Sạt lở nghiêm trọng tại QL9C

ẢNH: THANH LỘC

Đến chiều nay, các lực lượng cứu hộ đã tổ chức di dời khẩn cấp 355 hộ dân với 1.114 người tại các địa bàn ngập sâu như Bắc Trạch, Đông Trạch, Đakrông, Tuyên Phú, Quảng Trạch, Mỹ Thuỷ, Trung Thuần, Đồng Lê, La Lay, Tà Rụt. 

Toàn tỉnh ghi nhận 7 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương do mưa lũ kéo dài; nhiều tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Quảng Trị:Miền núi sạt lở cả ngàn khối đất, đồng bằng nước lụt vỗ như sóng biển - Ảnh 4.

Di dời người dân ở vùng ngập lụt ra bên ngoài

ẢNH: THANH LỘC

Bộ đội biên phòng Quảng Trị cũng huy động lực lượng tối đa để ứng cứu dân. Đồn biên phòng Lý Hòa điều 1 xuồng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thiếu niên mất tích trên sông Dinh. 

Tại cửa biển Nhật Lệ, lực lượng biên phòng kịp thời trục vớt tàu cá QB-11476-TS bị chìm do mưa lớn. Hiện 41 tổ ứng trực với 155 cán bộ, chiến sĩ và 3 xuồng được bố trí tại các điểm ngập, chia cắt, sẵn sàng cứu hộ và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.


Tin liên quan

Quảng Trị: Mưa lớn, lũ trên sông Kiến Giang vượt báo động 3, uy hiếp xã Lệ Thủy

Quảng Trị: Mưa lớn, lũ trên sông Kiến Giang vượt báo động 3, uy hiếp xã Lệ Thủy

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Kiến Giang đã ở mức 2,92 m (trên báo động 3 là 0,22 m), nhiều địa phương thuộc H.Lệ Thủy (Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) đã bị nước lũ tấn công.

Quảng Trị: 1 người mất tích do vượt qua ngầm tràn có nước lũ dâng cao

Quảng Trị: Ngập sâu, người dân Phong Nha khiêng heo chạy lũ

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị nước lũ Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận