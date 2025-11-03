Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Trị: Mưa lớn, lũ trên sông Kiến Giang vượt báo động 3, uy hiếp xã Lệ Thủy

Thanh Lộc
Thanh Lộc
03/11/2025 09:13 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Kiến Giang đã ở mức 2,92 m (trên báo động 3 là 0,22 m), nhiều địa phương thuộc H.Lệ Thủy (Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) đã bị nước lũ tấn công.

Sáng nay 3.11, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua địa bàn Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi lớn hơn 100 mm như Trường Sơn 113 mm, Hướng Sơn 110 mm. Dự báo từ 6 giờ 3.11 đến 18 giờ ngày 4.11, địa phương này tiếp có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Lũ trên sông Kiến Giang đang lên cao, hiện ở mức 2,92 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,22 m); các sông khác ở mức báo động 1 và dưới báo động 1.

Quảng Trị mưa lớn , lũ trên sông Kiến Giang vượt báo động 3 uy hiếp dân sinh - Ảnh 1.

Lũ trên sông Kiến Giang rạng sáng 3.11 đã vượt báo động 3

ẢNH: T.L

Dự báo lũ trên sông Gianh ít dao động và ở mức trên báo động 1, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở mức 3,2 m (vượt báo động 3 là 0,5 m). Lũ trên các sông khác dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Quảng Trị mưa lớn , lũ trên sông Kiến Giang vượt báo động 3 uy hiếp dân sinh - Ảnh 2.

Nhiều thôn xóm của Lệ Thủy lại ngập trong nước lụt

ẢNH: T.L

Mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Cũng theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 104 điểm ngập lụt; có hơn 3.695 hộ/11.582 nhân khẩu bị ngập lụt; 103 điểm/ 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học và 44 điểm sạt lở.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, Quảng Trị đã ghi nhận 7 người chết, 1 người mất tích do ảnh hưởng của đợt mưa lũ phức tạp vừa qua.

