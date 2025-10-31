ĐBSCL lũ cao, sắp đón đợt triều cường vượt báo động 3

ĐBSSCL lũ cao nhất 10 năm

ĐBSCL vừa qua đỉnh lũ của năm 2025 nhưng mực nước lũ vùng đầu nguồn còn duy trì mức cao. Theo MDM (Hệ thống giám sát hoạt động các đập thủy điện sông Mekong), mực nước lũ sông Mekong và hồ Tonle Sap (Biển Hồ - Campuchia) đạt đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua và ở mức cao nhất trong 10 năm gần đây.



Mực nước lũ duy trì mức cao, trong vài ngày tới, ĐBSCL đón đợt triều cường mới dự báo có khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập nặng nhiều nơi ẢNH: L.N

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cũng có nhận định: Mực nước trên sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) hiện ở mức cao hơn khá nhiều trung bình nhiều năm và các năm điển hình, chỉ thấp hơn năm có lũ lớn gần đây là 2011. Tổng lượng lũ từ đầu mùa lũ đến nay cao hơn khá nhiều trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước.

Trên vùng đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu (sông Tiền) và Châu Đốc (sông Hậu) trong tuần qua có xu thế giảm nhưng hiện vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2024. Mực nước lũ duy trì ở mức cao kết hợp mưa lớn trong tuần qua đã làm tràn vỡ nhiều ô bao, bờ bao trên các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh (Long An cũ) và Vĩnh Long gây ngập úng thiệt hại khá lớn diện tích lúa, cây ăn trái, hoa màu, ao cá...

TP.Cần Thơ và nhiều nơi tiếp tục ngập nặng vì triều cao và mưa lớn

SIWRP dự báo: Trong tuần tới, lượng mưa trên lưu vực hạ lưu sông Mekong ở mức trung bình còn khu vực ĐBSCL ở mức khá cao. Khoảng ngày 3.10, mực nước trên các sông vùng ĐBSCL sẽ tăng nhẹ trở lại theo đợt triều cường mới. Khu vực đầu nguồn phổ biến từ báo động 1 - 2; đặc biệt một số trạm vùng trũng thấp có thể vượt báo động 3 là Mộc Hóa (Tây Ninh), Trường Xuân (Đồng Tháp) và Long Xuyên (An Giang).

Đáng chú ý, mực nước các trạm vùng giữa có xu thế tăng và đạt đỉnh vào ngày 7 - 8.11 với mức phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3 m. Riêng trạm Mỹ Thuận dự báo đạt 2,23 m vượt báo động 3 đến 0,43 m.

Mực nước các trạm vùng ven biển phổ biến trên mức báo động 3 từ 0,05 - 0,11 m, riêng trạm Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cao hơn báo động 3 khoảng 0,33 m. Khu vực ven biển Tây triều cường đạt đỉnh vào ngày 8 - 9.11 phổ biến trên mức báo động 3 từ 0,05 - 0,35 m.

Khuyến cáo, các địa phương trên vùng đầu nguồn ĐBSCL, đặc biệt khu vực trung tâm vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An (cũ) cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trong 10 ngày tới. "Bà con nông dân tại các vùng ô bao có cao trình thấp hoặc bị xuống cấp cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các nguy cơ, sự cố vỡ tràn bờ bao và xử lý kịp thời, hiệu quả", các chuyên gia của SIWRP khuyến cáo.

Các địa phương trên vùng giữa cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong các ngày triều cường từ ngày 4 - 9.11. Đặc biệt trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Các địa phương trên vùng ven biển ĐBSCL, đặc biệt tại một số khu vực có địa hình thấp trũng và ven sông chính như vùng trung tâm tinh Cà Mau, tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp, khu vực ven sông Gành Hào cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ ngập úng trong các ngày tới do mưa lớn kết hợp triều cao.



