Kinh tế Kinh tế xanh

Chiều nay, TP.HCM có khả năng mưa lớn kết hợp triều cường

Chí Nhân
Chí Nhân
24/10/2025 17:16 GMT+7

Chiều tối nay 24.10, TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường cao. Đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 26.10.

Chiều nay, mây giông phát triển mạnh trên khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Dự báo có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập nhiều nơi.

Chiều nay, TP.HCM có khả năng mưa lớn kết hợp triều cường- Ảnh 1.

TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ đối mặt với nguy cơ mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm. Gió đông bắc cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ có cường độ ổn định. Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục qua phía nam bán đảo Cà Mau và nam Biển Đông xu hướng nâng trục dần lên phía bắc qua Tây Nam bộ. Trên rãnh áp thấp này hình thành các khối mây giông gây mưa ở khu vực Nam bộ và TP.HCM.

Tại TP.HCM, từ đêm nay (24.10) đến ngày 26.10, khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 70 - 110 mm, có nơi trên 110 mm.

Còn khu vực Nam Bộ, tổng lượng mưa từ nay đến ngày 26.10 phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 29.10 và từ 30.10 sẽ giảm dần cả về diện và lượng.

Triều cường ở Thanh Đa rút bớt, người dân vẫn bì bõm lội nước

Đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.

Cảnh báo đang trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Tính đến 7 giờ sáng 24.10, đỉnh triều cường tại các trạm trên sông Sài Gòn ở TP.HCM vẫn còn trên mức báo động 3; cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu ở vùng trũng thấp. Đỉnh của đợt triều cường này còn kéo dài trong khoảng 2 ngày tới.

