Đợt triều cường hiện tại còn kéo dài bao lâu?

Chí Nhân
24/10/2025 11:35 GMT+7

Người dân TP.HCM vùng hạ lưu sông Sài Gòn đang đối mặt với đợt triều cường cao gây ngập nặng ở nhiều nơi; trong khi một số địa phương ở phía bắc thành phố (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) lại hứng lũ từ sông Bé về.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và đạt đỉnh trong ngày 23.10. Tuy nhiên, đến 7 giờ sáng 24.10, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức cao đặc biệt tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồn Điền và trạm Phú An trên sông Sài Gòn tiếp tục vượt báo động 3.

Đợt triều cường hiện tại còn kéo dài bao lâu?- Ảnh 1.

Đợt triều cường cao gây ngập sâu nhiều nơi ở TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh.

Đây là kỳ triều cường cao, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2; người dân và chính quyền các địa phương vùng trũng thấp cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, mực nước tại trạm Phước Hòa trên sông Bé lên nhanh. Đến 7 giờ ngày 24.10, mực nước thực đo tại trạm Phước Hòa 28,25 m (trên mức báo động 1 là 0,25 m). Cảnh báo, trong 6 - 12 giờ tới, mực nước tại trạm Phước Hòa dao động ở mức cao hơn báo động 1 từ 0,3 - 0,6 m, sau xuống lại. Cần đề phòng khả năng có mưa lớn, kết hợp với lũ, xả của các hồ chứa gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các vùng trũng thấp địa bàn xã Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên...

CSGT TP.HCM lội nước giữa triều cường, giúp người dân vượt qua đoạn ngập sâu

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Bé ở cấp độ 1, sông La Ngà cấp độ 1. Lũ trên các sông, suối ở mức cao, có khả năng gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ở khu vực ven sông, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động đời sống kinh tế xã hội.

Bão số 12 sắp xuất hiện trên Biển Đông

Sáng nay (17.10), áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía đông Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão và vào Biển Đông vào khoảng ngày 20.10 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

