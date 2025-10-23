Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

TP.HCM: Giải cứu hàng trăm người khỏi các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát

Đỗ Trường
Đỗ Trường
23/10/2025 11:23 GMT+7

Rạng sáng 23.10, lực lượng cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31, Phòng PC07 Công an TP.HCM đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát do mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ liền.

Theo đó, từ lúc 1 giờ ngày 23.10, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận được thông tin nhiều người dân ở phường Bến Cát cầu cứu vì bị mắc kẹt trong nhà, nhà xưởng của công ty do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, có nơi ngập sâu hơn 1 m. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 đã được điều động đến các điểm ngập cùng với nhiều xe chuyên dụng và công cụ cứu hộ, để giải cứu người dân.

TP.HCM: Giải cứu hàng trăm người khỏi các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa 1 em bé ra khỏi vùng ngập ở phường Bến Cát, TP.HCM

ẢNH: L.L

Tại khu vực cầu Đôi (khu phố Cầu Đôi, phường Bến Cát, TP.HCM; trước đây thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), lực lượng cứu hộ đã giải cứu được trên 100 công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng của công ty bị nước ngập sâu và người dân ở khu vực lân cận.

TP.HCM: Giải cứu hàng trăm người khỏi các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân rời khỏi căn nhà bị ngập sâu

ẢNH: L.L

Còn tại khu phố 5 (khu vực Cầu Quan, sông Thị Tính; phường Bến Cát, TP.HCM) lực lượng cứu hộ đã giải cứu 127 người ở nhiều điểm, chủ yếu bị mắc kẹt trong nhà gần các con kênh; do nước lũ ở các khu vực cao hơn đổ về nhanh khiến khu vực này có nơi ngập sâu gần 2 m.

TP.HCM: Giải cứu hàng trăm người khỏi các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát - Ảnh 3.

Người dân dùng ghe đi qua điểm ngập ở khu vực cầu Quan, phường Bến Cát

ẢNH: V.D

Do lượng nước đổ dồn về nhanh tạo thành những dòng chảy siết, lực lượng cứu hộ đã phải dùng dây cáp để cho những người bị kẹt bám vào đi qua những điểm an toàn.

Đáng chú ý, trận mưa lớn kéo dài hơn 5 giờ (từ khoảng 8 giờ ngày 22.10 đến 1 giờ ngày 23.10) trên diện rộng từ xã Lộc Ninh, Đồng Nai (Bình Phước cũ) đến phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng làm nhiều điểm trên quốc lộ 13 bị ngập nặng.

Lực lượng công an, quân sự ở các địa phương huy động hàng trăm lực lượng ứng cứu tại các điểm ngập đồng thời hỗ trợ người dân, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 13.

Tin liên quan

Lũ lụt đến quá nhanh: Cách nào sinh tồn trong những ngày chờ cứu hộ đến?

Lũ lụt đến quá nhanh: Cách nào sinh tồn trong những ngày chờ cứu hộ đến?

Đối với những vùng lũ lụt chưa đến mức phải sơ tán, khi nhận định có nguy cơ bị lũ tấn công thì người dân cần kịp thời xoay xở bằng nhiều cách khác nhau để ứng phó mà ít tốn kém nhưng có tính khả thi cao.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Đề phòng ngập nước 3 ngày tới do mưa rào, triều cường

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa

Khám phá thêm chủ đề

Cứu hộ ngập nước Lực lượng cứu hộ Công An TP.HCM phường Bến Cát Bình Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận