TP.HCM: Giải cứu hàng trăm người khỏi các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát

Theo đó, từ lúc 1 giờ ngày 23.10, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận được thông tin nhiều người dân ở phường Bến Cát cầu cứu vì bị mắc kẹt trong nhà, nhà xưởng của công ty do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, có nơi ngập sâu hơn 1 m. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 đã được điều động đến các điểm ngập cùng với nhiều xe chuyên dụng và công cụ cứu hộ, để giải cứu người dân.

Lực lượng cứu hộ đưa 1 em bé ra khỏi vùng ngập ở phường Bến Cát, TP.HCM ẢNH: L.L

Tại khu vực cầu Đôi (khu phố Cầu Đôi, phường Bến Cát, TP.HCM; trước đây thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), lực lượng cứu hộ đã giải cứu được trên 100 công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng của công ty bị nước ngập sâu và người dân ở khu vực lân cận.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân rời khỏi căn nhà bị ngập sâu ẢNH: L.L

Còn tại khu phố 5 (khu vực Cầu Quan, sông Thị Tính; phường Bến Cát, TP.HCM) lực lượng cứu hộ đã giải cứu 127 người ở nhiều điểm, chủ yếu bị mắc kẹt trong nhà gần các con kênh; do nước lũ ở các khu vực cao hơn đổ về nhanh khiến khu vực này có nơi ngập sâu gần 2 m.

Người dân dùng ghe đi qua điểm ngập ở khu vực cầu Quan, phường Bến Cát ẢNH: V.D

Do lượng nước đổ dồn về nhanh tạo thành những dòng chảy siết, lực lượng cứu hộ đã phải dùng dây cáp để cho những người bị kẹt bám vào đi qua những điểm an toàn.

Đáng chú ý, trận mưa lớn kéo dài hơn 5 giờ (từ khoảng 8 giờ ngày 22.10 đến 1 giờ ngày 23.10) trên diện rộng từ xã Lộc Ninh, Đồng Nai (Bình Phước cũ) đến phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng làm nhiều điểm trên quốc lộ 13 bị ngập nặng.

Lực lượng công an, quân sự ở các địa phương huy động hàng trăm lực lượng ứng cứu tại các điểm ngập đồng thời hỗ trợ người dân, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 13.