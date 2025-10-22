Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM: Đề phòng ngập nước 3 ngày tới do mưa rào, triều cường

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/10/2025 15:33 GMT+7

Sau cả ngày trời âm u, dự báo thời tiết TP.HCM chiều nay 22.10 có mưa rào kết hợp triều cường, người dân cần đề phòng ngập nước 3 ngày tới.

Người dân TP.HCM cần đề phòng ngập nước do mưa rào kết hợp triều cường trong 3 ngày tới là thông tin được Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo trong bản tin dự báo thời tiết TP.HCM chiều 22.10.

Theo đó, từ sáng tới 15 giờ chiều nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, trời âm u. Đặc biệt, sau 13 giờ, trời nhiều mây hơn, nắng gián đoạn. Mưa giông cũng bắt đầu xuất hiện ở phía đông nam TP.HCM, lượng mưa nhỏ.

Khoảng 14 giờ 30, một vài nơi ở trung tâm TP.HCM cũng có mưa rào và giông.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa rào cùng triều cường, đề phòng ngập nước 3 ngày tới - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đề phòng ngập nước do mưa rào kết hợp triều cường

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM đến 13 giờ giảm so với hôm qua, phổ biến dao động 31 - 33oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất tính tới 14 giờ là 32oC (giảm 2oC so với hôm qua), độ ẩm thấp nhất 71%, gió nam tây nam 4 - 5 m/giây.

Mưa rào kết hợp triều cường gây ngập nước

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, 24 giờ tới, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường bổ sung xuống phía bắc nước ta. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Biển Đông còn hoạt động. Cơn bão số 12 đi sâu vào đất liền Trung Trung bộ và suy yếu dần.

Bão số 12 (Fengshen) giật cấp 12, gây mưa rất lớn từ đêm nay

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều, tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa rào cùng triều cường, đề phòng ngập nước 3 ngày tới - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM âm u từ sáng tới chiều

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân cần chủ động đề phòng triều cường lên cao xấp xỉ đến trên báo động 3 gây ngập ở các tuyến đường và khu vực trũng thấp trong 2 - 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32oC; riêng khu vực Cần Giờ, Bà Rịa, Vũng Tàu cao nhất từ 30 - 31oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 7 ngày tới nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn ở TP.HCM lại biến thành sông

Triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn ở TP.HCM lại biến thành sông

Chiều 21.10, triều cường dâng cao khiến một đoạn trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngập sâu, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương

Thời tiết TP.HCM hôm nay có mưa từ sáng sớm, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM thời tiết Triều cường ngập nước TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận