Dự báo thời tiết TP.HCM: Đề phòng ngập nước 3 ngày tới do mưa rào, triều cường

Người dân TP.HCM cần đề phòng ngập nước do mưa rào kết hợp triều cường trong 3 ngày tới là thông tin được Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo trong bản tin dự báo thời tiết TP.HCM chiều 22.10.

Theo đó, từ sáng tới 15 giờ chiều nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, trời âm u. Đặc biệt, sau 13 giờ, trời nhiều mây hơn, nắng gián đoạn. Mưa giông cũng bắt đầu xuất hiện ở phía đông nam TP.HCM, lượng mưa nhỏ.

Khoảng 14 giờ 30, một vài nơi ở trung tâm TP.HCM cũng có mưa rào và giông.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM đến 13 giờ giảm so với hôm qua, phổ biến dao động 31 - 33oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất tính tới 14 giờ là 32oC (giảm 2oC so với hôm qua), độ ẩm thấp nhất 71%, gió nam tây nam 4 - 5 m/giây.

Mưa rào kết hợp triều cường gây ngập nước

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, 24 giờ tới, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường bổ sung xuống phía bắc nước ta. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Biển Đông còn hoạt động. Cơn bão số 12 đi sâu vào đất liền Trung Trung bộ và suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều, tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân cần chủ động đề phòng triều cường lên cao xấp xỉ đến trên báo động 3 gây ngập ở các tuyến đường và khu vực trũng thấp trong 2 - 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32oC; riêng khu vực Cần Giờ, Bà Rịa, Vũng Tàu cao nhất từ 30 - 31oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 7 ngày tới nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

