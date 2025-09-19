Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM hôm nay 19.9: Dự báo tiếp tục có mưa lớn từ trưa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
19/09/2025 08:59 GMT+7

Sau cơn mưa dầm dề từ chiều đến nửa đêm hôm qua, thời tiết TP.HCM hôm nay 19.9 dự báo tiếp tục có mưa lớn từ trưa, chiều tối.

Giờ tan tầm chiều qua (18.9), thời tiết TP.HCMmưa lớn nhiều nơi. Cơn mưa kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập nước, mưa vẫn dầm dề đến tận nửa đêm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân mưa hôm qua là do hoạt động của rãnh áp thấp vắt qua Trung bộ, nối với cơn bão số 8. Từ đây tạo nên hội tụ ẩm khu vực rộng, trong đó có Nam bộ, gió tây nam hoạt động mạnh gây mưa.

Sau cơn mưa dầm dề, thời tiết TP.HCM hôm nay dự báo mưa lớn từ trưa - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM có mưa dầm dề tới nửa đêm qua

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lượng mưa tại một số trạm ở TP.HCM hôm qua như sau: Lê Minh Xuân 97,8 mm, Cát Lái 58 mm, Bình Chánh 85,4 mm, An Phú 63,4 mm, Hóc Môn 38,2 mm, Củ Chi 56,4 mm, Bến Cát 92,8 mm, Sở Sao 68 mm...

Hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM dao động từ 31 - 33oC, tại Tân Sơn Nhất cao nhất 33oC, độ ẩm thấp nhất 63%, gió tây 5 m/giây.

Thời tiết TP.HCM có mưa lớn gia tăng từ ngày 22.9

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối nay có mưa tiếp tục duy trì nhiều nơi trên toàn khu vực, tuy nhiên mưa vừa, mưa to giảm dần so với ngày hôm qua.

Từ đêm 19.9 mưa giảm hẳn và chỉ còn xảy ra vài nơi. Trong mưa giông người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phổ biến 23 - 26oC, nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 34oC.

Sau cơn mưa dầm dề, thời tiết TP.HCM hôm nay dự báo mưa lớn từ trưa - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM lội nước ngập trong cơn mưa lớn kéo dài hôm qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Thời tiết TP.HCM hôm nay có mây thay đổi. Từ trưa, chiều tối có mưa vừa, mưa lớn. Sáng trời nắng gián đoạn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bình Dương và Củ Chi, Hóc Môn, trung tâm TP.HCM khoảng 32oC, riêng khi Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ cao nhất 31oC.

Từ 2 - 7 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc hoạt động mạnh nối với cơn bão số 8, có khả năng đêm 19.9 bão số 8 đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đồng thời, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines khả năng mạnh lên thành bão và khoảng ngày 23.9 di chuyển vào Biển Đông. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, từ ngày 23.9 có cường độ trung bình đến mạnh.

Từ ngày 19.9, trên cao, nhánh phía nam của áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn tây có trục qua Nam bộ, đến khoảng ngày 21.9 suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 7 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng. Từ ngày 20 - 21.9, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Từ ngày 22.9, mưa giông có xu hướng tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn với thời gian mưa tập trung về thời điểm trưa, chiều và tối.


Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết thời tiết TP.HCM hôm nay thời tiết mưa lớn TP.HCM
