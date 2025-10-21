Triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn ở TP.HCM lại biến thành sông

Từ khoảng 15 giờ 30, triều cường dâng cao, nước từ kênh Tẻ bắt đầu tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn. Chỉ ít phút sau, một đoạn đường này trở nên ngập nặng. Đoạn ngập này nằm phía dưới cầu Tân Thuận, kéo dài khoảng 400 m. Đến 16 giờ, triều cường đã lên đỉnh điểm, cho nên trên mặt đường có nơi ngập lên đến bánh xe máy.

Nhiều xe máy, xe container và ô tô cùng người dân phải bì bõm đi lại trong cảnh nước ngập. Người đi làm, đi học về phải vất vả vượt "biển nước", khiến lưu thông qua khu vực này thêm chậm chạp.

Nhiều người đi làm về không kịp trở tay, xe chết máy, phải dắt bộ trong làn nước. Một số hộ dân sống ven kênh Tẻ phải vội vàng dùng bao cát, ván gỗ chặn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Một số hộ kinh doanh tạm ngưng bán hàng vì nền nhà thấp hơn mặt đường, nước tràn vào làm hư hỏng hàng hóa.

Chiều 21.10, triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm ngập nằm tại khu vực dưới chân cầu Tân Thuận, kéo dài khoảng 400 m ẢNH: PHẠM HỮU

Một số hẻm nhánh tại đường Trần Xuân Soạn cũng bị ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Đến khoảng 17 giờ 30 giờ, mực nước bắt đầu rút dần. Người dân cho biết tình trạng ngập do triều cường trên đường Trần Xuân Soạn xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào tháng 8 và 9 âm lịch hằng năm, khiến việc sinh hoạt và di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, triều cường diễn ra vào chiều nay cũng làm một phần đường Huỳnh Tấn Phát ngập nước. Tuy nhiên, mức độ không quá nghiêm trọng. Tình hình đi lại của người dân diễn ra khá đông, xe cộ di chuyển chậm.

Nhiều người lội nước ngập về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Trần Xuân Soạn luôn là điểm ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao ẢNH: PHẠM HỮU

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, triều cường tại trạm Nhà Bè hôm nay đạt đỉnh ở mức 1,57 m. Ngày 22.10 sẽ đạt đỉnh ở mức 1,62 m, mức cao nhất trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch ẢNH: PHẠM HỮU



