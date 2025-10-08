TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương

Khoảng 16 giờ 30, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực phường An Khánh (TP.HCM). Chừng 30 phút sau, nước đã dâng cao, khiến đường Quốc Hương và một số con đường nhánh xung quanh ngập nặng. Toàn tuyến đường Quốc Hương chìm trong nước, nhiều đoạn nước ngập sâu, biến con đường như dòng sông giữa khu dân cư.

Cũng như mọi lần, nơi đây trở thành rốn ngập mỗi khi mưa lớn. Tối nay, đường Quốc Hương lại ngập sâu, kéo dài gần như suốt tuyến. Đoạn ngập sâu nhất phải kể đến là khu vực trước Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Nơi đây nước ngập lên đến hơn bánh xe máy. Có nơi nước ngập đến gần 1 m.

Do nước ngập sâu, kéo dài nên việc di chuyển của người dân trên đường Quốc Hương rất khó khăn. Nhiều xe bị chết máy, người dân phải đẩy bộ, rất cực nhọc. Nhiều người đi xe máy khi đến đoạn đường này phải cho xe lên vỉa hè, chờ nước rút. Số khác đành ngâm chân, lội nước để về nhà. Trong khi đó, các phương tiện lớn như ô tô chạy nhanh, tạo sóng lớn làm ướt người đi bộ.

Cơn mưa lớn vào chiều nay làm đường Quốc Hương ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Tình trạng ngập nặng tại đường Quốc Hương như "điệp khúc" mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân trên đoạn đường này hết sức khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, nhiều người kinh doanh, buôn bán ở đường này liên tục quét dọn vì nước tràn vào nhà. Thậm chí, một số nơi đóng cửa vì ế khách.

Đến khoảng 18 giờ, mưa lại tiếp tục lớn khiến đoạn đường khó rút nước hơn . Đến thời điểm 19 giờ, đường Quốc Hương đã ngập gần 3 tiếng, chưa có dấu hiệu nước rút.

Còn đường Nguyễn Duy Trinh cũng bị ngập nước trong cơn mưa lớn chiều nay. Đoạn ngập kéo dài khoảng 400 m, từ đường Nguyễn Tư Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển. Đoạn đường này cũng đang có rào chắn để thi công công trình, lại thêm ngập khiến việc đi lại của người dân khó khăn hơn.

Một số ô tô chạy nhanh trong nước ngập tạo thành sóng lớn làm người đi xe máy té ngã ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người khác vì sợ nước ngập sâu nên đã tìm cách len lỏi đẩy xe lên lên vỉa hè ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chùa An Hòa luôn là "điểm nóng" về ngập nước trên đường Quốc Hương. Nhiều lần nước đã tràn vào chùa làm ngập sân chùa trong nhiều giờ liền ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, mưa lớn, nước ngập trùng với giờ tan học nên nhiều trẻ nhỏ phải lội nước cùng cha mẹ để về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh đẩy xe máy qua đoạn nước ngập không còn xa lạ với người dân khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Người nước ngoài đi xe máy cũng khó khăn khi đẩy xe trong nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU