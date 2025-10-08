Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương

Phạm Hữu
Phạm Hữu
08/10/2025 19:23 GMT+7

Chiều tối 8.10, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến đường Quốc Hương (phường An Khánh) nước ngập sâu, kéo dài đến hơn 3 tiếng.

Khoảng 16 giờ 30, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực phường An Khánh (TP.HCM). Chừng 30 phút sau, nước đã dâng cao, khiến đường Quốc Hương và một số con đường nhánh xung quanh ngập nặng. Toàn tuyến đường Quốc Hương chìm trong nước, nhiều đoạn nước ngập sâu, biến con đường như dòng sông giữa khu dân cư.

Cũng như mọi lần, nơi đây trở thành rốn ngập mỗi khi mưa lớn. Tối nay, đường Quốc Hương lại ngập sâu, kéo dài gần như suốt tuyến. Đoạn ngập sâu nhất phải kể đến là khu vực trước Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Nơi đây nước ngập lên đến hơn bánh xe máy. Có nơi nước ngập đến gần 1 m.

Do nước ngập sâu, kéo dài nên việc di chuyển của người dân trên đường Quốc Hương rất khó khăn. Nhiều xe bị chết máy, người dân phải đẩy bộ, rất cực nhọc. Nhiều người đi xe máy khi đến đoạn đường này phải cho xe lên vỉa hè, chờ nước rút. Số khác đành ngâm chân, lội nước để về nhà. Trong khi đó, các phương tiện lớn như ô tô chạy nhanh, tạo sóng lớn làm ướt người đi bộ.

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 1.

Cơn mưa lớn vào chiều nay làm đường Quốc Hương ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 2.

Tình trạng ngập nặng tại đường Quốc Hương như "điệp khúc" mỗi khi mưa lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 3.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân trên đoạn đường này hết sức khó khăn

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, nhiều người kinh doanh, buôn bán ở đường này liên tục quét dọn vì nước tràn vào nhà. Thậm chí, một số nơi đóng cửa vì ế khách.

Đến khoảng 18 giờ, mưa lại tiếp tục lớn khiến đoạn đường khó rút nước hơn . Đến thời điểm 19 giờ, đường Quốc Hương đã ngập gần 3 tiếng, chưa có dấu hiệu nước rút.

Còn đường Nguyễn Duy Trinh cũng bị ngập nước trong cơn mưa lớn chiều nay. Đoạn ngập kéo dài khoảng 400 m, từ đường Nguyễn Tư Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển. Đoạn đường này cũng đang có rào chắn để thi công công trình, lại thêm ngập khiến việc đi lại của người dân khó khăn hơn.

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 4.

Một số ô tô chạy nhanh trong nước ngập tạo thành sóng lớn làm người đi xe máy té ngã

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 5.

Một số người khác vì sợ nước ngập sâu nên đã tìm cách len lỏi đẩy xe lên lên vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 6.

Khu vực trước chùa An Hòa luôn là "điểm nóng" về ngập nước trên đường Quốc Hương. Nhiều lần nước đã tràn vào chùa làm ngập sân chùa trong nhiều giờ liền

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 7.

Trong khi đó, mưa lớn, nước ngập trùng với giờ tan học nên nhiều trẻ nhỏ phải lội nước cùng cha mẹ để về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 8.

Cảnh đẩy xe máy qua đoạn nước ngập không còn xa lạ với người dân khi mưa lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 9.

Người nước ngoài đi xe máy cũng khó khăn khi đẩy xe trong nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM mưa lớn, nước ngập gần 3 tiếng trên đường Quốc Hương- Ảnh 10.

Đến 18 giờ 40, đường Quốc Hương vẫn mênh mông nước

ẢNH: PHẠM HỮU

 

