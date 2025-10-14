Triều cường dâng cao, người dân hẻm ở TP.HCM thức trắng đêm bơm nước ngập

Sáng nay 14.10, hẻm số 28 đường Tam Bình (phường Hiệp Bình, TP.HCM) vẫn chìm trong nước ngập do ảnh hưởng của đợt triều cường dâng cao. Mực nước cao gần nửa bánh xe, chảy tràn khắp mặt hẻm khiến nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, dùng nhiều vật dụng chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Ngập nước kéo dài cả đoạn hẻm khoảng gần 300 m và các hẻm nhánh xung quanh.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập tại hẻm 28 kéo dài từ lâu, ngập nặng nhất là mỗi khi triều cường kết hợp mưa lớn. Một số người dân có nhà trũng thấp cho biết nước bắt đầu dâng từ rạng sáng, đến khoảng sáng sớm thì ngập sâu, mọi sinh hoạt buộc phải tạm ngưng chờ nước rút.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng, hộ dân sống tại hẻm cho biết hôm nay, nước ngập dâng cao một cách bất thường. Gia đình bà từng phải nâng nền nhà để chống ngập và mong mỏi chính quyền địa phương có cách nào đó để cải thiện tình trạng này.

Còn chị Minh Ngân cho biết, do nước ngập sâu, không thể đưa xe máy ra khỏi nhà nên chị phải xin nghỉ buổi sáng, chờ nước rút mới đi làm.

Hẻm 28 đường Tam Bình ngập lênh láng vì triều cường dâng cao vào sáng nay 14.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Mực nước tại hẻm có nơi lên đến đầu gối ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn hẻm này dài khoảng 300 m và nơi ngập sâu nhất nằm gần cuối hẻm ẢNH: PHẠM HỮU

Tình trạng ngập nước gây khó khăn cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Lý Thị Minh cho biết nước ngập bắt đầu vào khoảng 1 giờ và bắt đầu dâng cao khi đến sáng. Bà Minh phải thức canh, dùng nhiều dụng cụ chắn nước trước nhà đồng thời bơm nước liên tục ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước trùng với giờ đi làm buổi sáng nên người dân rất chật vật ẢNH: PHẠM HỮU

Nước tràn vào nhà, người dân hẻm bơm nước liên tục từ khuya đến sáng sớm ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người dân muốn di chuyển vào hẻm phải để xe bên ngoài, lội nước vào trong ẢNH: PHẠM HỮU