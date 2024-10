TP.HCM: Đề phòng triều cường, mưa lớn gây ngập trong 4 ngày tới

Trong hơn 18 giờ qua, mực nước tại các trạm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao.

Đỉnh triều cường xuất hiện từ hôm nay

Dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ có khả năng lên trong 1 - 2 ngày tới, sau đó xuống lại. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (tức 16 -17.9 âm lịch). Cụ thể đạt mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,75 - 1,80 m (trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m); thời gian xuất hiện từ 4 - 7 giờ và 16 - 18 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) đạt mức 1,85 - 1,90 m (trên báo động 3 từ 0,25 - 0,30 m). Tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) đạt mức 2,10 - 2,15 m (trên báo động 2 từ 0,10 - 0,15 m).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, đây là kỳ triều cường cao trong năm. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Người dân TP.HCM cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập đường ở các vùng trũng thấp, ven sông, làm ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Triều cường gây ngập tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7) hôm 17.10 Ảnh: Kim Ngọc

Thời tiết TP.HCM 72 giờ tới

Đến chiều ngày 18.10, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông suy yếu, đồng thời ở phía nam lục địa Trung Quốc đang tăng cường về phía nam. Rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục di chuyển lên phía bắc qua Nam bộ - Nam Trung bộ hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây qua Bắc bộ.



Điều này dẫn đến, thời tiết Nam bộ, TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to (diện và lượng ổn định so với 24 giờ trước). Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo có trục qua khu vực Nam bộ - Nam Trung bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ lấn tây trở lại.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố có gió nhẹ, độ ẩm từ 61 - 98 %, nhiệt độ từ 25 - 32oC.