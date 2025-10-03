Thời tiết TP.HCM hôm nay có mưa từ sáng sớm, vì sao?

Sáng nay 3.10, thời tiết TP.HCM có mưa từ sáng sớm. Cơn mưa rào nhẹ xuất hiện trên nhiều phường ở TP.HCM như: Gia Định, Bình Thạnh, Xuân Hòa, Sài Gòn... Nhiều người đi làm buổi sáng phải vội tấp vào bên đường mặc áo mưa.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết TP.HCM mưa sáng nay là do vẫn tồn tại rãnh áp thấp có trục Bắc Trung bộ.

Thời tiết TP.HCM có mưa rào từ sáng nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và hoạt động mạnh, nhiễu động trên cao hình thành trên vùng biển ngoài khơi phía nam từ Lâm Đồng đến Cà Mau có xu hướng di chuyển về phía tây. Trong đó, nguyên nhân mưa chủ yếu là do nhiễu động trên tầng cao.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía đông Philippines. Gió mùa tây nam ở phía nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và hoạt động mạnh.

Lúc 4 giờ 30 sáng nay, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực các xã: Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, mây giông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (tức từ 8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Thời tiết TP.HCM có mưa đến khi nào?

Cũng theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía đông Philippines. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đến khoảng tối 3.10 và rạng sáng 4.10 có thể đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 ở nước ta.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ lấn tây, nhiễu động trên cao hình thành ở phía nam vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và có xu hướng di chuyển về phía tây.

Dự báo thời tiết TP.HCM có mưa lớn kéo dài đến ngày 12.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Từ 3 - 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ và giữa Biển Đông nối với cơn bão số 11, cơn bão này chủ yếu di chuyển tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ vượt qua bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc ngày 4.10 và đổ bộ vào đất liền khu vực phía đông Bắc bộ.

Từ ngày 7.10 khả năng một vùng xoáy thấp mới tồn tại trên khu vực phía đông Philippines hoạt động mạnh dần và di chuyển vào Biển Đông. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu.

Do đó, dự báo thời tiết TP.HCM từ ngày 4 - 6.10 cường độ gió tăng nhẹ, ở mức trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ hoạt động mạnh, sau xu hướng nâng trục lên phía bắc và khoảng ngày 5.10 lấn tây mạnh hơn.

Thời tiết nhiều phường, xã ở TP.HCM có thể có mưa liên tục kéo dài đến ngày 12.10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.