Đời sống Cộng đồng

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước

Phạm Hữu
Phạm Hữu
24/10/2025 06:41 GMT+7

Đến 0 giờ ngày 24.10, nhiều hộ dân ở đường Bình Quới (TP.HCM) vẫn hì hục tát nước vì triều cường dâng cao tràn vào nhà, gây ngập nặng kéo dài suốt nhiều giờ.

Chiều 23.10, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều con đường trở nên ngập nặng. Các khu vực ngập nặng nhất phải kể đến là đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát và Bình Quới…

Trong đó, đường Bình Quới ngập sâu do triều cường dâng cao. Nước từ sông Sài Gòn dâng cao, tràn qua bờ đê ồ ạt đổ vào các khu dân cư. Trong nhiều con hẻm, nhà của người dân "chìm" trong nước.

Người dân lấy bao cát, vách ngăn để chặn nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước đến nhiều giờ liền, thậm chí đến tận nửa đêm. Vì nhà ngập nước nên nhiều người phải rời nhà, phòng trọ ra nơi khác tạm "lánh nạn".

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 1.

Chiều 23.10, triều cường dâng cao làm nhiều khu dân cư ở đường Bình Quới ngập nặng. Nước tràn vào nhà người dân đến tận nửa đêm. Ông Nguyễn Thanh Vũ, ở hẻm 178 đường Bình Quới cho biết, nước ngập làm nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, cả gia đình cùng nhau tát nước suốt nhiều giờ liền

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 2.

Ở hẻm 178, vào chiều 23.10 nước cao đến 1 m. Đến khoảng 0 giờ ngày 24.10, dù nước đã rút bớt nhưng mực nước trong hẻm vẫn ngập hơn đầu gối

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 3.

Ông Phạm Tấn Hùng, nhà ở hẻm 178 cho biết đến tối 23.10 ông về nhà thì thấy nước ngập lênh láng. Đồ đạc như tủ, nệm, bàn ghế đều chìm trong nước. "Tôi không biết tối nay phải ngủ như thế nào", ông Hùng nói

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 4.

Còn chị Nguyễn Ngọc Bích cũng không khá hơn. Khi đi làm về đến đầu hẻm, vì nước ngập sâu, chị Bích phải ngồi tạm phía ngoài đến vài giờ. Đến nửa đêm, nước rút bớt, chị tạm khóa xe máy, để giữa hẻm rồi lội nước vào nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 5.

Dãy trọ hẻm 314 đường Bình Quới cũng bị nước ngập kéo dài nhiều giờ. Thời điểm nửa đêm nhưng nhiều người thuê trọ không ngủ được vì nước ngập tràn vào phòng trọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 6.

Hì hục tát nước ra khỏi phòng trọ suốt đêm

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 7.

Ông Phạm Đức Hùng cho biết, chiều 23.10, sau khi đi làm về đến nhà thì bàng hoàng nhận thấy căn phòng trọ 20 mét vuông bị ngập hoàn toàn trong nước. Ông bắt đầu dọn dẹp, tát nước từ lúc 18 giờ đến nửa đêm vẫn chưa xong. "Tôi vẫn chưa ăn gì, tắm rửa, nghỉ ngơi. Cũng không biết phải ngủ ra sao", ông Hùng bày tỏ

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 8.

Trong khi đó, một căn phòng trọ đối diện phòng của ông Hùng bị ngập sâu, người thuê trọ đã tìm nơi "lánh nạn"

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 9.

Một dãy phòng trọ trên đường Bình Lợi phải thuê thợ đến để bơm nước ra ngoài

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước - Ảnh 10.

Cửa hàng bán quần áo của ông Tạ Ngọc Thuận trên đường Bình Quới ngập sâu trong nước. Nửa đêm một mình ông vẫn còn bơm nước, quét dọn nhà cửa sau đợt triều cường dâng cao

ẢNH: PHẠM HỮU

