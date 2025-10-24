Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước

Đến 0 giờ ngày 24.10, nhiều hộ dân ở đường Bình Quới (TP.HCM) vẫn hì hục tát nước vì triều cường dâng cao tràn vào nhà, gây ngập nặng kéo dài suốt nhiều giờ.
Chiều 23.10, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều con đường trở nên ngập nặng. Các khu vực ngập nặng nhất phải kể đến là đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát và Bình Quới…
Trong đó, đường Bình Quới ngập sâu do triều cường dâng cao. Nước từ sông Sài Gòn dâng cao, tràn qua bờ đê ồ ạt đổ vào các khu dân cư. Trong nhiều con hẻm, nhà của người dân "chìm" trong nước.
Người dân lấy bao cát, vách ngăn để chặn nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước đến nhiều giờ liền, thậm chí đến tận nửa đêm. Vì nhà ngập nước nên nhiều người phải rời nhà, phòng trọ ra nơi khác tạm "lánh nạn".
Bình luận (0)