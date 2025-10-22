Triều cường dâng cao, đường TP.HCM ngập sâu: Người dân bì bõm về nhà

Chiều tối 22.10, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước về nhà.
Lúc 16 giờ hôm nay 22.10, triều cường từ sông Sài Gòn, kênh Tẻ bắt đầu dâng cao. Thời điểm này, các con đường ở khu nam TP.HCM: như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Phú Thuận… bắt đầu ngập.
Đến khoảng 17 giờ, lúc triều cường đạt đỉnh, các con đường này đều ngập sâu. Đoạn ngập đường Nguyễn Xuân Soạn nằm dưới cầu Tân Thuận, kéo dài khoảng 400 m, có nơi ngập lút bánh xe máy.
Nhiều xe máy, xe container và ô tô cùng người dân phải bì bõm đi lại trong cảnh nước ngập. Người đi làm, đi học về phải vất vả vượt "biển nước".
Trong khi đó, trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), nước từ miệng cống cũng dâng lên tràn mặt đường. Đoạn ngập nặng là từ chân cầu Phú Mỹ đến giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát.
Vì nước ngập trùng với giờ tan tầm nên lượng xe đi lại rất đông, nhích từng chút. Trong khi đó, trên một đoạn đường Phú Thuận bị ngập sâu, nước dâng lút xe máy. Nhiều người buôn bán ở đoạn đường này hầu như chỉ ngồi nhìn... nước ngập.
Đến 18 giờ, mực nước tại các con đường này vẫn chưa rút bớt, người dân đi lại hết sức khó khăn.
