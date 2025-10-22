Triều cường dâng cao, đường TP.HCM ngập sâu: Người dân bì bõm về nhà

Lúc 16 giờ hôm nay 22.10, triều cường từ sông Sài Gòn, kênh Tẻ bắt đầu dâng cao. Thời điểm này, các con đường ở khu nam TP.HCM: như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Phú Thuận… bắt đầu ngập.

Đến khoảng 17 giờ, lúc triều cường đạt đỉnh, các con đường này đều ngập sâu. Đoạn ngập đường Nguyễn Xuân Soạn nằm dưới cầu Tân Thuận, kéo dài khoảng 400 m, có nơi ngập lút bánh xe máy.

Nhiều xe máy, xe container và ô tô cùng người dân phải bì bõm đi lại trong cảnh nước ngập. Người đi làm, đi học về phải vất vả vượt "biển nước".

Chiều 22.10, triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) lại ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn ngập quen thuộc mỗi khi triều cường dâng cao ở đường Trần Xuân Soạn nằm dưới chân cầu Tân Thuận ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 17 giờ, đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) cũng lênh láng nước do triều cường. Thời điểm này trùng với giờ tan tầm nên đoạn đường rất đông xe cộ, di chuyển rất chậm và khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), nước từ miệng cống cũng dâng lên tràn mặt đường. Đoạn ngập nặng là từ chân cầu Phú Mỹ đến giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát.

Vì nước ngập trùng với giờ tan tầm nên lượng xe đi lại rất đông, nhích từng chút. Trong khi đó, trên một đoạn đường Phú Thuận bị ngập sâu, nước dâng lút xe máy. Nhiều người buôn bán ở đoạn đường này hầu như chỉ ngồi nhìn... nước ngập.

Đến 18 giờ, mực nước tại các con đường này vẫn chưa rút bớt, người dân đi lại hết sức khó khăn.

Đường Phú Thuận cũng trong cảnh ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người đi xe máy phải đẩy bộ chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Khu dân cư Nam Long cũng trong tình cảnh tương tự. Nơi đây, nước "bủa vây" nhiều con đường nằm trong khu dân cư, học sinh phải lội nước về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm triều cường dâng cao, tình hình ngập nước trên nhiều tuyến đường kéo dài nhiều giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường tràn vào nhà người dân. Nhà của anh Điêu Gia Thái, ở hẻm 184 đường Nguyễn Văn Quý (phường Phú Thuận) ngập sâu, kéo dài hơn 3 giờ vẫn chưa hết. Anh Thái cho biết sống trong cảnh ngập nước do triều cường này hơn 5 năm. Mỗi năm thường bị nước tràn vào nhà vào tháng 7 - 9 âm lịch ẢNH: PHẠM HỮU