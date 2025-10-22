Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Triều cường dâng cao, đường TP.HCM ngập sâu: Người dân bì bõm về nhà

Phạm Hữu
Phạm Hữu
22/10/2025 18:51 GMT+7

Chiều tối 22.10, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước về nhà.

Lúc 16 giờ hôm nay 22.10, triều cường từ sông Sài Gòn, kênh Tẻ bắt đầu dâng cao. Thời điểm này, các con đường ở khu nam TP.HCM: như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Phú Thuận… bắt đầu ngập.

Đến khoảng 17 giờ, lúc triều cường đạt đỉnh, các con đường này đều ngập sâu. Đoạn ngập đường Nguyễn Xuân Soạn nằm dưới cầu Tân Thuận, kéo dài khoảng 400 m, có nơi ngập lút bánh xe máy.

Nhiều xe máy, xe container và ô tô cùng người dân phải bì bõm đi lại trong cảnh nước ngập. Người đi làm, đi học về phải vất vả vượt "biển nước".

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 1.

Chiều 22.10, triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) lại ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 2.

Đoạn ngập quen thuộc mỗi khi triều cường dâng cao ở đường Trần Xuân Soạn nằm dưới chân cầu Tân Thuận

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 3.

Lúc 17 giờ, đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) cũng lênh láng nước do triều cường. Thời điểm này trùng với giờ tan tầm nên đoạn đường rất đông xe cộ, di chuyển rất chậm và khó khăn

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), nước từ miệng cống cũng dâng lên tràn mặt đường. Đoạn ngập nặng là từ chân cầu Phú Mỹ đến giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát.

Vì nước ngập trùng với giờ tan tầm nên lượng xe đi lại rất đông, nhích từng chút. Trong khi đó, trên một đoạn đường Phú Thuận bị ngập sâu, nước dâng lút xe máy. Nhiều người buôn bán ở đoạn đường này hầu như chỉ ngồi nhìn... nước ngập.

Đến 18 giờ, mực nước tại các con đường này vẫn chưa rút bớt, người dân đi lại hết sức khó khăn.

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 4.

Đường Phú Thuận cũng trong cảnh ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 5.

Một số người đi xe máy phải đẩy bộ chiều nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 6.

Khu dân cư Nam Long cũng trong tình cảnh tương tự. Nơi đây, nước "bủa vây" nhiều con đường nằm trong khu dân cư, học sinh phải lội nước về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 7.

Thời điểm triều cường dâng cao, tình hình ngập nước trên nhiều tuyến đường kéo dài nhiều giờ

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 8.

Triều cường tràn vào nhà người dân. Nhà của anh Điêu Gia Thái, ở hẻm 184 đường Nguyễn Văn Quý (phường Phú Thuận) ngập sâu, kéo dài hơn 3 giờ vẫn chưa hết. Anh Thái cho biết sống trong cảnh ngập nước do triều cường này hơn 5 năm. Mỗi năm thường bị nước tràn vào nhà vào tháng 7 - 9 âm lịch

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường ở TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao, xe cộ chen chúc di chuyển - Ảnh 9.

Đường Huỳnh Tấn Phát lúc 18 giờ vẫn còn mênh mông nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Dự báo thời tiết TP.HCM: Đề phòng ngập nước 3 ngày tới do mưa rào, triều cường

Dự báo thời tiết TP.HCM: Đề phòng ngập nước 3 ngày tới do mưa rào, triều cường

Sau cả ngày trời âm u, dự báo thời tiết TP.HCM chiều nay 22.10 có mưa rào kết hợp triều cường, người dân cần đề phòng ngập nước 3 ngày tới.

Triều cường dâng cao, đường Trần Xuân Soạn ở TP.HCM lại biến thành sông

Khám phá thêm chủ đề

nước ngập Cầu Tân Thuận sông Sài Gòn Cầu Phú Mỹ phường Phú Thuận Đường Huỳnh Tấn Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận