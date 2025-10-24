Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Dự báo thời tiết hôm nay 24.10

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Phan Hậu
Phan Hậu
24/10/2025 07:21 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 24.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn còn mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Trung vẫn còn mưa lớn sau bão số 12 (bão Fengshen), trên Biển Đông có mưa giông diễn biến phức tạp.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Sáng 24.10, Huế có nhiều nơi mưa lớn

ẢNH: VRAIN

Trong đêm qua 23.10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

1 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây nam, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên hôm nay trên Biển Đông có gió mạnh, mưa giông diễn biến phức tạp.

Dự báo miền Trung mưa lớn đến hết tháng 10

Đêm qua và sáng sớm nay, từ nam Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23.10 đến 3 giờ ngày 24.10 ở trạm Hải An (Quảng Trị) là 67,2 mm; trạm Thuận An (Huế) 176,8 mm…

Dự báo thời tiết từ sáng sớm 24.10 đến đêm 25.10, khu vực từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 450 mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 150 mm/3 giờ.

Ngày và đêm nay, từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá.

Ngày và đêm 26.10, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa to ở Quảng Trị có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn sau bão số 12 ở các tỉnh miền Trung dự báo còn kéo dài nhiều ngày, diễn biến phức tạp.

Không khí lạnh 'đánh tan' bão số 12, miền Trung thoát mưa lớn dữ dội 900 mm

Không khí lạnh 'đánh tan' bão số 12, miền Trung thoát mưa lớn dữ dội 900 mm

Không khí lạnh khô, cường độ mạnh tác động khiến bão số 12 (bão Fengshen) suy yếu rất nhanh và tan trên biển. Miền Trung không còn mưa lớn dữ dội có nơi trên 900 mm như dự báo ban đầu nhưng vẫn còn mưa kéo dài, diễn biến phức tạp.

