Không khí lạnh 'đánh tan' bão số 12, miền Trung thoát mưa lớn dữ dội 900 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 (bão Fengshen) chịu tác động của không khí lạnh khô, cường độ mạnh đã suy yếu rất nhanh. Sau nhiều giờ hoạt động trên Biển Đông duy trì cường độ cấp 10, từ chiều 22.10, bão số 12 bắt đầu suy yếu, càng vào gần đất liền, bão suy yếu càng nhanh xuống áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng sớm nay 23.10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên vùng ven biển Huế - Đà Nẵng.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khó có khả năng mạnh lên thành bão số 13 ẢNH: VNDMS

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều 22.10. Lúc này, cường độ bão chỉ suy yếu 1 - 2 cấp so với khi còn trên biển. Khi đó, hoàn lưu bão số 12 đổ bộ đất liền mang theo một lượng ẩm lớn gây mưa rất lớn ở miền Trung.

Trước đó, ngày 20.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mưa bão số 12 bắt đầu từ đêm 22.10, kéo dài đến ngày 26.10. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất xảy ra ở nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, tổng lượng mưa phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm.

Thực tế, từ đêm qua 22.10 và ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nhưng lượng mưa không lớn như dự báo. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.10 giờ đến 15 giờ ngày 23.10 nhiều nơi trên 60 mm như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 99,3 mm; trạm Hải Lâm (Quảng Trị) 61,8 mm; trạm hồ chứa nước Phú Bài (Huế) 229,6 mm; trạm Suối Lương (Đà Nẵng) 66,8 mm…

Giải thích nguyên nhân mưa giảm nhanh ở miền Trung, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hoàn lưu bão số 12 bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động mạnh nên cơn bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như kịch bản dự báo ban đầu.

Tuy nhiên, ông Hưởng cho rằng, dù bão số 12 tan nhưng nhiễu động gió đông, không khí lạnh kết hợp với địa hình chắn gió ở miền Trung sẽ gây ra mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày tới, diễn biến phức tạp.

Dự báo từ đêm 23.10 đến ngày 25.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

"Người dân các tỉnh nói trên không nên chủ quan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp trong những ngày tới", ông Hưởng nói.

Áp thấp nhiệt đới gần như không có khả năng mạnh thành bão số 13 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 19 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc và 118,8 độ kinh đông, nằm trên vùng biển phía đông vùng biển bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Cũng giống như bão số 12, áp thấp nhiệt đới này sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn xuống Biển Đông nên gần như không có khả năng mạnh lên thành bão số 13. Dự báo thời tiết ngày mai 24.10, áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.



