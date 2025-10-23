Sau bão số 12, áp thấp nhiệt đới có mạnh lên thành bão số 13?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngay sau cơn bão số 12 (bão Fengshen), trưa nay 23.10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ vùng áp thấp ở khu vực phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã đi vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khó có khả năng mạnh lên thành bão số 13

ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc và 119,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới này sẽ chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh như cơn bão số 12. Theo đó, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, khó có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng bắc Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

9 tỉnh ven biển chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND 9 tỉnh, thành phố ven biển, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển, nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.