Bão số 12 chưa tan, chiều nay áp thấp nhiệt đới mới đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 12 (bão Fengshen) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì Biển Đông tiếp tục đón thêm áp thấp nhiệt đới mới.

Chiều nay 23.10, áp thấp nhiệt đới mới đi vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Trước đó, chiều 22.10, vùng áp thấp xuất hiện ở khu vực phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) sau đó đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

1 giờ sáng nay 23.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc và 122,4 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng nam tây nam, với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ. Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày mai 24.10, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 6 - 7.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới này sẽ khó có khả năng mạnh lên thành bão số 13.

Không khí lạnh sẽ chặn và đẩy áp thấp nhiệt đới này di chuyển xuống phía nam, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh. Theo đó, tàu, thuyền hoạt động trong các vùng biển bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó lũ sau bão số 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 kết hợp không khí lạnh, nhiễu đông gió động, hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Đặc biệt, khu vực từ nam Quảng Trị - TP.Đà Nẵng có mưa lớn hơn, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ do mưa lớn bão số 12 trên các sông từ nam Quảng Trị - TP.Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3 nguy cơ gây ra ngập lụt sâu, trên diện rộng.