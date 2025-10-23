Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên 700 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, bão số 12 (bão Fengshen) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 1 giờ sáng nay 23.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 109,0 độ kinh đông, trên vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP.Đà Nẵng khoảng 80 km về phía đông đông bắc.

Bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ẢNH: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 sẽ ảnh hưởng đất liền từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Dự báo thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, ven biển các tỉnh từ nam Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng có nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3 - 0,6 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22.10 đến đêm 24.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn.



Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm; riêng khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm/3 giờ ở các xã/phường ven biển từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng.

Mưa lớn liên tục sau bão số 12

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau đợt mưa trực tiếp do ảnh hưởng bão số 12 từ ngày 22 - 24.10, các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra thêm đợt mưa lớn từ 25 - 27.10. Dự báo sau đó, miền Trung có khả năng mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

Trong công điện ngày 22.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các địa phương hướng dẫn các hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày; có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.