Mưa do bão số 12 nguy cơ gây ngập lụt từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

6 ngày miền Trung hứng 2 trận mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 (bão Fengshen) chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ không quá mạnh, cực đại ở cấp 10 và không tăng cường độ như bão số 10 (bão Bualoi), bão số 11 (bão Matmo).

Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dâng cao trong bão số 12 (bão Fengshen), nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng trong những ngày tới

ẢNH: NCHMF

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ 22 - 27.10, miền Trung liên tiếp hứng 2 đợt mưa lớn.

Đợt đầu tiên bắt đầu từ đêm nay 22.10 đến 24.10, do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và gió đông. Dự báo từ Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600 mm, có nơi mưa trên 800 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200 mm/3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Đợt mưa lớn này nguy cơ ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt mưa lớn thứ hai bắt đầu từ đêm 25 - 27.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông. Dự báo Quảng Trị, Huế lượng mưa từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Sau 2 đợt mưa này, miền Trung còn có khả năng mưa lớn đến hết tháng 10.

Mưa bão số 12 gây ngập lụt sâu trên diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế) đang ở trên mức báo động 1. Từ đêm 22 - 28.10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Cụ thể, tại Quảng Trị, đỉnh lũ sông Gianh, tại trạm Mai Hóa ở mức báo động 2 - báo động 3. Lũ sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy trên báo động 3 khoảng 1,5 m. Lũ sông Hiếu tại trạm Đông Hà từ báo động 2 - báo động 3. Lũ sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương ở mức báo động 2 - báo động 3. Lũ sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn lên báo động 3.

Tại Huế, lũ sông Bồ tại trạm Phú Ốc trên báo động 3 từ 0,3 - 0,5 m. Lũ sông Hương tại trạm Kim Long trên báo động 3 từ 0,2 - 0,3 m.

Bão 'Thần Gió' di chuyển chậm 10 km/giờ, mưa lớn lịch sử có thể tái diễn ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, lũ trên sông Vu Gia, tại trạm Ái Nghĩa trên báo động 3 từ 0,3 - 0,5 m. Lũ sông Thu Bồn, tại trạm Câu Lâu trên báo động 3 từ 0,1 - 0,2 m. Lũ sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ trên báo động 3 từ 0,2 - 0,4 m.

Tại Quảng Ngãi, lũ sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ, Trà Câu tại trạm Trà Câu trên báo động 3 từ 0,3 - 0,5 m. Lũ sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc, lũ sông Vệ, tại trạm sông Vệ trên báo động 3 khoảng 0,5 m. Lũ trên sông Sê San, tại trạm Kon Tum dao động báo động 1 - báo động 2.

Do ảnh hưởng mưa bão số 12 (bão Fengshen), lũ trên nhiều sông dâng cao, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hàng trăm xã, phường ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi.