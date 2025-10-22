Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao bão số 12 gặp không khí lạnh gây mưa lớn 900 mm ở miền Trung?

Phan Hậu
Phan Hậu
22/10/2025 10:17 GMT+7

Không khí lạnh cường độ mạnh gặp hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen), kết hợp gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ gây mưa lớn dồn dập, kéo dài nhiều ngày.

Cập nhật tin bão khẩn cấp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ sáng nay 22.10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 260 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Vì sao bão số 12 gặp không khí lạnh gây mưa lớn dữ dội ở miền Trung? - Ảnh 1.

Bão số 12 (bão Fengshen) chưa có dấu hiệu suy yếu, đang hướng vào miền Trung

ẢNH: NCHMF

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21.10, cơn bão số 12 (bão Fengshen) bắt đầu chịu tác động trực tiếp của không khí lạnh khiến cơn bão đổi hướng di chuyển từ hướng tây sang hướng tây tây nam. Đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão chậm lại, khoảng 10 - 15 km/giờ, trước đó, ngày 20.10, bão di chuyển rất nhanh, từ 20 - 25 km/giờ.

Bão 'Thần Gió' di chuyển chậm 10 km/giờ, mưa lớn lịch sử có thể tái diễn ở Đà Nẵng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sự tương tác giữa khối không khí lạnh cường độ mạnh và hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen), kết hợp gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ gây ra tổ hợp thiên tai nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài những ngày sắp tới.

Giải thích về sự tác động cộng hưởng này, ông Mai Văn Khiêm cho biết, hoàn lưu bão số 12 sau khi đi vào ven biển Trung bộ sẽ mang theo lượng ẩm lớn từ Biển Đông vào đất liền. Ngoài ra, không khí lạnh duy trì gió đông bắc mạnh trên khu vực bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ trong nhiều ngày tới và khu vực này đồng thời tồn tại nhiễu động gió đông.

Vì sao bão số 12 gặp không khí lạnh gây mưa lớn dữ dội ở miền Trung? - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, bão số 12 (bão Fengshen) sẽ gây mưa lớn, ngập lụt diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới

ẢNH: P.H

Sự kết hợp của những yếu tố nói trên với địa hình dãy Trường Sơn chạy dọc miền Trung tạo hiệu ứng chắn gió, làm tăng khả năng mưa lớn và kéo dài. Do vậy, đợt mưa này không chỉ do hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) mà còn có thể kéo dài nhiều ngày sau khi bão tan.

"Trong cơn bão số 12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa lớn, đặc biệt sẽ có nơi mưa lớn trên 900 mm", ông Khiêm nói.

Bão số 12 gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt diện rộng

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, do tác động của không khí lạnh khiến cơn bão số 12 (bão Fengshen) đổi hưởng, di chuyển chậm lại. 

Theo đó, khu vực miền Trung nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ khoảng chiều ngày 22.10 đến hết ngày 23.10. 

Sau đó, khi bão số 12 (bão Fengshen) đi vào đất liền và tan dần thì miền Trung vẫn chịu tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên nguy cơ mưa dồn dập, kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng trũng thấp rất cao. 

Vì vậy, các chỉ đạo ứng phó bão số 12 (bão Fengshen) hiện nay đều nhấn mạnh rủi ro chính của cơn bão này nằm ở mưa lớn và ngập lụt diện rộng, chứ không chỉ là sức gió mạnh của bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ trưa nay 22.10, bão số 12 (bão Fengshen) sẽ ảnh hưởng đến các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, trong đó mưa lớn nhất sẽ tập trung từ đêm 22.10 đến đêm 23.10.

Tin liên quan

Tâm bão số 12 hướng vào Đà Nẵng, mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Tâm bão số 12 hướng vào Đà Nẵng, mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Dự báo tâm bão số 12 (bão Fengshen) đang hướng vào Đà Nẵng. Từ trưa nay 22.10, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa dữ dội, kéo dài đến hết ngày mai 23.10.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 12 bão Fengshen mưa lớn Ngập lụt Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận