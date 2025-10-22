Vì sao bão số 12 gặp không khí lạnh gây mưa lớn 900 mm ở miền Trung?

Cập nhật tin bão khẩn cấp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ sáng nay 22.10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 260 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bão số 12 (bão Fengshen) chưa có dấu hiệu suy yếu, đang hướng vào miền Trung

ẢNH: NCHMF

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21.10, cơn bão số 12 (bão Fengshen) bắt đầu chịu tác động trực tiếp của không khí lạnh khiến cơn bão đổi hướng di chuyển từ hướng tây sang hướng tây tây nam. Đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão chậm lại, khoảng 10 - 15 km/giờ, trước đó, ngày 20.10, bão di chuyển rất nhanh, từ 20 - 25 km/giờ.

Bão 'Thần Gió' di chuyển chậm 10 km/giờ, mưa lớn lịch sử có thể tái diễn ở Đà Nẵng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sự tương tác giữa khối không khí lạnh cường độ mạnh và hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen), kết hợp gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ gây ra tổ hợp thiên tai nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài những ngày sắp tới.

Giải thích về sự tác động cộng hưởng này, ông Mai Văn Khiêm cho biết, hoàn lưu bão số 12 sau khi đi vào ven biển Trung bộ sẽ mang theo lượng ẩm lớn từ Biển Đông vào đất liền. Ngoài ra, không khí lạnh duy trì gió đông bắc mạnh trên khu vực bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ trong nhiều ngày tới và khu vực này đồng thời tồn tại nhiễu động gió đông.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, bão số 12 (bão Fengshen) sẽ gây mưa lớn, ngập lụt diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới

ẢNH: P.H

Sự kết hợp của những yếu tố nói trên với địa hình dãy Trường Sơn chạy dọc miền Trung tạo hiệu ứng chắn gió, làm tăng khả năng mưa lớn và kéo dài. Do vậy, đợt mưa này không chỉ do hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) mà còn có thể kéo dài nhiều ngày sau khi bão tan.

"Trong cơn bão số 12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa lớn, đặc biệt sẽ có nơi mưa lớn trên 900 mm", ông Khiêm nói.

Bão số 12 gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt diện rộng

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, do tác động của không khí lạnh khiến cơn bão số 12 (bão Fengshen) đổi hưởng, di chuyển chậm lại.

Theo đó, khu vực miền Trung nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ khoảng chiều ngày 22.10 đến hết ngày 23.10.

Sau đó, khi bão số 12 (bão Fengshen) đi vào đất liền và tan dần thì miền Trung vẫn chịu tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên nguy cơ mưa dồn dập, kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng trũng thấp rất cao.

Vì vậy, các chỉ đạo ứng phó bão số 12 (bão Fengshen) hiện nay đều nhấn mạnh rủi ro chính của cơn bão này nằm ở mưa lớn và ngập lụt diện rộng, chứ không chỉ là sức gió mạnh của bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ trưa nay 22.10, bão số 12 (bão Fengshen) sẽ ảnh hưởng đến các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, trong đó mưa lớn nhất sẽ tập trung từ đêm 22.10 đến đêm 23.10.