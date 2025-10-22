Tâm bão số 12 hướng vào Đà Nẵng, mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Cập nhật tin bão mới nhất, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay 22.10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở vị trí vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc và 110,8 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía đông đông bắc.
Trong những giờ vừa qua, bão số 12 chưa có dấu hiệu suy yếu. Cường độ bão vẫn ở cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Theo dự báo, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi, tâm bão đang hướng vào Đà Nẵng.
Dự báo đến 4 giờ ngày mai 23.10, tâm bão số 12 nằm trên vùng biển TP.Huế đến Quảng Ngãi. Lúc này, bão số 12 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với gió cấp 7, giật cấp 9.
Nước biển ven bờ dâng cao 0,8 m trong bão số 12
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 12, vùng ven biển các tỉnh, thành từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng từ 0,4 - 0,8 m. Vùng ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.
Từ chiều nay, trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Dự báo từ khoảng trưa nay, bão số 12 kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung bắt đầu gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đến ngày 27.10. Trong đó, mưa bão lớn nhất tập trung trong ngày 22 - 23.10.
Dự báo tổng lượng mưa cả đợt ở Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Vùng trọng tâm mưa lớn trong đợt này tập trung từ nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng từ 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm. Mưa lớn trên khu vực Trung bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóngbiển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão số 12 đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.
