Thời sự

Không khí lạnh cản bão số 12 đi chậm lại, mưa lớn diện rộng kéo dài

Phan Hậu
Phan Hậu
21/10/2025 22:50 GMT+7

Bão số 12 (bão Fengshen) đã bị không khí lạnh tác động khiến tốc độ di chuyển chậm lại chỉ còn 10 km/giờ. Mưa lớn trên diện rộng không chỉ tập trung trong ngày 22 - 23.10 mà còn kéo dài trong nhiều ngày, dự báo đến hết tháng 10.

Cập nhật tin bão mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 21 giờ ngày 21.10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) đang ở vị trí khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 111,5 độ kinh đông, cách TP.Đà Nẵng khoảng 380 km về phía đông đông bắc.

Không khí lạnh cản bão số 12 đi chậm lại, mưa lớn diện rộng kéo dài- Ảnh 1.

Bão số 12 đang hướng vào các tỉnh miền Trung

ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 9 - 10, tương đương tốc độ từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam, hướng vào các tỉnh miền Trung.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay 21.10, bão số 12 chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, tốc độ bão di chuyển chậm lại.

Nếu trong ngày 20.10, bão số 12 thường xuyên di chuyển với tốc độ rất nhanh, có thời điểm đạt 25 km/giờ thì đến tối 21.10, tốc độ giảm xuống còn khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày mai 22.10, bão số 12 nằm trên vùng biển TP.Huế đến Quảng Ngãi. Lúc này, cường độ bão đã suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10 và dự báo tiếp tục suy yếu thêm khi tiến vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão số 12, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao 0,3 - 0,5 m. Dự báo từ chiều 22.10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Bão số 12 gây mưa lớn cấp tập trong 2 ngày

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình sẽ gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, kéo dài từ trưa 22.10 đến ngày 27.10.

Không khí lạnh cản bão số 12 đi chậm lại, mưa lớn diện rộng kéo dài- Ảnh 2.

Mưa bão số 12 nguy cơ gây lũ lớn trên các sông từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi

ẢNH: NCHMF

Trong đó, mưa lớn cấp tập sẽ tập trung từ chiều 22.10 đến hết ngày 23.10. Dự báo trong 2 ngày tới, tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. 

Khu vực nam Quảng Trị, TP.Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến từ 500 - 700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo trong những ngày tới miền Trung sẽ có mưa rất lớn, nguy cơ xảy ra những trận mưa cường suất lớn từ 200 - 300 mm/giờ, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.

Đặc biệt, mưa bão số 12 không chỉ dừng lại ở 2 ngày 22 - 23.10 mà còn kéo dài trong nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, đây chính là diễn biến người dân miền Trung cần phải lưu ý, đề phòng trong những ngày tới.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, những ngày tới, các tỉnh miền Trung có khả năng xảy ra lũ lớn diện rộng, đặc biệt là các sông từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tương đương so với đợt mưa lũ xảy ra trong tháng 11.2017 (do ảnh hưởng của cơn bão Damrey) nhưng sẽ không bằng đợt mưa lũ khốc liệt ở miền Trung năm 2020.

Dù vậy, ông Khiêm lưu ý, tính chất của đợt mưa lũ này rất phức tạp khi mưa lớn kéo dài hết tháng 10. Người dân cần tiếp tục theo dõi, cập nhật các thông tin dự báo về mưa lũ trong, sau cơn bão số 12 (bão Fengshen).

Bão số 12 (Fengshen) sẽ dội mưa lớn xuống những tỉnh nào?

Bão số 12 (Fengshen) sẽ dội mưa lớn xuống những tỉnh nào?

Bão số 12 (bão Fengshen) còn cách Đà Nẵng khoảng 450 km, dự báo từ trưa và chiều mai 22.10, nhiều tỉnh miền Trung bắt đầu có mưa lớn, gió mạnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
