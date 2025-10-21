Bão số 12 (Fengshen) sẽ dội mưa lớn xuống những tỉnh nào?

Cập nhật tin bão số 12 (bão Fengshen), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 21.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía đông đông bắc.

Bão số 12 đang di chuyển hướng tây nam, hướng vào Quảng Trị đến Quảng Ngãi ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão số 12 sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày mai 22.10, tâm tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc và 109,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190 km về phía đông đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ hôm nay, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 - cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12. Sóng cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 5 - 7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6. Dự báo từ sáng 22.10, cường độ gió ở vùng biển nói trên tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3 -5 m, biển động mạnh.

Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm

Bão số 12 gây gió mạnh, mưa lớn từ trưa, chiều mai 22.10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) kết hợp với không khí lạnh, đới gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung, dự báo từ trưa và chiều mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bắt đầu có gió mạnh, mưa lớn.

Dự báo tỉnh Hà Tĩnh, khu vực bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ ngày 22 - 27.10 phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ), TP.Huế, Đà Nẵng có tổng lượng mưa phổ biến từ 500 - 700 mm, có nơi 900 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong cơn bão số 12, các tỉnh nói trên có nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường suất lớn, lượng mưa trên 200 mm.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các địa phương cần có phương án đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3 trong đợt mưa bão số 12.