Không khí lạnh tăng cường, 'ép' bão Fengshen đổi hướng, suy yếu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 20.10, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc với cường độ mạnh hơn và tác động đến bão Fengshen (bão số 12) trên Biển Đông, khiến cơn bão này đổi hướng và suy yếu dần.

Không khí lạnh tăng cường trong ngày 20 - 22.10 sẽ khiến bão Fengshen (bão số 12) đổi hướng ẢNH: VNDMS

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, Trong các ngày 20 - 22.10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 20.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C.

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Không khí lạnh làm bão Fengshen đổi hướng, suy yếu

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão Fengshen (bão số 12) ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 116,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ rất nhanh khoảng 25 km/giờ. Ngày mai 21.10, bão Fengshen (bão số 12) sẽ đạt cấp 11, giật cấp 13.

Chịu sự tác động của không khí lạnh, từ ngày 22.10, bão Fengshen (bão số 12) sẽ đổi hướng từ tây tây bắc sang tây nam và giảm cường độ xuống cấp 8, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Từ đêm nay, không khí lạnh kết hợp với bão Fengshen (bão số 12) sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn. Trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 20.10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc đến bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tổ hợp thời tiết không khí lạnh, hoàn lưu bão Fengshen (bão số 12) kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao khả năng sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong những ngày tới. Dự báo trong đợt mưa lớn này, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.