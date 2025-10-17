Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, làm suy yếu bão số 12

Phan Hậu
Phan Hậu
17/10/2025 20:51 GMT+7

Các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên trong mùa đông năm 2025 - 2026, trời chuyển lạnh ở đồng bằng, vùng núi rét, nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C.

Ngày 17.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta những ngày tới.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, làm suy yếu bão số 12- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm 2025 - 2026

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo khoảng gần sáng ngày 19.10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực đông bắc Bắc bộ. Sau đó, từ 20 - 22.10 không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, một số nơi ở tây Bắc bộ và trung Trung bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực đông Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Từ chiều tối và đêm 19.10, thời tiết Bắc bộ trời chuyển mát. Dự báo từ đêm 20.10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi và trung du 17 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Dự báo từ đêm 19.10, trời chuyển mát; từ đêm 20.10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 19 - 21 độ C.

Không khí lạnh gây mưa giông diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 19.10 ở khu vực bắc và trung Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, phía nam một số nơi có mưa to.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong chiều tối 19.10, là cơn bão số 12 trên Biển Đông.

Tuy nhiên, khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 có khả năng suy yếu trên biển, do tác động của không khí lạnh.

Cảnh báo: Miền Trung mưa lớn trong 10 ngày | Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Khánh Hòa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão số 12, từ ngày 19.10, vùng biển bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, riêng vùng biển phía đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. 

Vùng gần tâm bão số 12 đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5 - 4,5 m, biển động mạnh. Dư báo từ chiều tối và đêm 19.10, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh Gió mùa đông bắc Miền bắc bão số 12
