Biển Đông sắp có bão số 12, không khí lạnh gây rét ở vùng núi miền Bắc

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết các tỉnh miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Biển Đông nhiều khả năng sẽ đón cơn bão số 12.

Cơn bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn, ngập lụt lịch sử ở Thái Nguyên ẢNH: TUẤN MINH

Các cơ quan khí tượng quốc tế đã ghi nhận có một vùng áp thấp ở phía đông trên vùng biển Philippines. Dự báo khoảng ngày 16.10, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão.

Đến đầu tuần sau, khoảng ngày 19 - 20.10, cơn bão này có khả năng di chuyển vào phía đông bắc Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm nay.

Từ tháng 10 - tháng 12.2025, bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo trên Biển Đông sẽ có 4 - 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trong đầu tháng 10, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo (bão số 11) gây thiệt hại nặng nề với 18 người chết và mất tích; thiệt hại hơn 8.720 tỉ đồng ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Không khí lạnh gây mưa giông ở Trung bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 10, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn, ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam.

Dự báo từ ngày 18.10, các tỉnh miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến ngày 20 - 21.10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến thời tiết miền Bắc chuyển lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Trong đó, khu vực vùng núi các tỉnh miền Bắc có khả năng trở rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Nhận định về xu hướng thời tiết mùa đông năm 2025 - 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ nửa cuối tháng 12, miền Bắc có khả năng xuất hiện rét đậm.

Không khí lạnh hoạt động mạnh trong tháng 11 - tháng 12.2025 và kéo dài trong tháng 1 - tháng 2.2026. Dự báo từ tháng 3.2026, không khí lạnh bắt đầu suy giảm dần.