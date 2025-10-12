Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn ở miền Bắc 3 ngày tới

Phan Hậu
Phan Hậu
12/10/2025 18:56 GMT+7

Không khí lạnh kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây có khả năng gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực đông Bắc bộ.

Chiều 12.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 15.10, miền Bắc, đặc biệt là khu vực phía đông Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn ở miền Bắc 3 ngày tới- Ảnh 1.

Không khí lạnh dự báo sẽ gây mưa diện rộng ở miền Bắc từ ngày 13 - 15.10

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50 mm nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. 

Dự báo cường độ mưa lớn 30 - 50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở khu vực vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1 - 3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Không khí lạnh hoạt động mạnh từ tháng 11  - 12

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 12.10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to ở một số nơi.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ có nơi trên 50 mm như: trạm Đắk Sin (Đắk Nông) là 82,4 mm; trạm Hàm Cầm (Lâm Đồng) là 81,4 mm; tại trạm Giá Rai (Cà Mau) là 60 mm…

Dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai 13.10, khu vực từ Quảng Trị - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Từ chiều và đêm 13.10, khu vực đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, với lượng mưa ở khu vực đông Bắc bộ 15 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 70 mm. Khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắt đầu từ tháng 10, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 - 12. Dự báo nửa cuối tháng 12, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm. Dự báo các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông có khả năng kéo dài sang tháng 2.2026.

