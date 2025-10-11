Miền Bắc sắp mưa lớn 4 ngày, rét đậm đến sớm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngay sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11), các tỉnh miền Bắc sẽ có đợt mưa lớn 4 ngày, từ ngày 13 - 16.10.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn 4 ngày ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, khu vực phía đông Bắc bộ và tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ đêm 13 - 16.10 sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, mưa nhiều nhất tập trung khoảng 1 - 2 ngày cuối.

Các tỉnh phía tây Bắc bộ có mưa muộn hơn 1 ngày, từ ngày 14 - 16.10 và mưa sẽ tập trung trong khoảng 1 - 2 ngày cuối, dự báo một số khu vực sẽ có mưa to.

Ngoài ra, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác như cao nguyên miền Trung, Nam bộ dự báo nhiều ngày có mưa rào và giông, trong đó một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Nhận định về thời xu thế thời tiết từ 11 - 21.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 1 - 2 cơn khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh hoạt động mạnh, rét đậm đến sớm

Cũng theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh được dự báo xuất hiện sớm. Dự báo trong thời kỳ từ ngày 11.10 đến ngày 21.10, không khí lạnh có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ.

Đặc biệt, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 - tháng 12, rét đậm ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc năm nay dự báo có thể kéo dài đến tháng 2.2026.

Cập nhật tình hình lũ hôm nay 11.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm. Mực nước lúc 15 giờ ngày 11.10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,63 m, trên mức báo động 3 là 0,33 m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 15,12 m, trên mức báo động 2 là 0,12 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,19 m, trên mức báo động 3 là 0,89 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Theo đó, tình trạng ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài trong 1 - 2 ngày tới, đặc biệt các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2 - 3 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ ngày 11.10 đến ngày 21.10 tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía bắc do ảnh hưởng của đợt mưa lớn.