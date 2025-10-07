Hà Nội mưa lớn đến chiều nay, ngập lụt sâu hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến gần trưa nay 7.10, cường độ mưa có giảm so với sáng sớm nhưng nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11).

"Biển nước" trên phố Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) sau mưa lớn sáng 7.10 ẢNH: PHAN HẬU

Theo quan trắc từ 9 - 10 giờ, lượng mưa phổ biến ở nhiều nơi tại Hà Nội trong khoảng 5 - 10 mm. Dự báo trong trưa và chiều nay, Hà Nội vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong bản tin mới nhất phát đi trưa nay 7.10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, nhiều khu vực, tuyến đường tại Hà Nội vẫn đang ngập sâu từ 0,2 - 0,6 m, một số nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập từ 3 - 6 giờ.

Mưa lớn kéo dài đến chiều nay tại Hà Nội sẽ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu hơn, thời gian ngập cũng lâu hơn. Người dân nên theo dõi các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập úng và đảm bảo an toàn khi lưu thông trong mưa lớn.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức trên địa bàn P.Thanh Xuân, từ 11 giờ, mưa lớn bắt đầu quay trở lại. Trong buổi sáng, nhiều điểm ngập lụt trong ngõ 7 đường Nguyễn Quý Đức, đoạn đường từ Nguyễn Quý Đức - Nguyễn Trãi kéo dài cho đến Đại học Hà Nội nước chưa kịp rút đi lại tiếp tục ngập sâu hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 6.10 và sáng nay 7.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Đường Nguyễn Quý Đức thành sông trong sáng 7.10 ẢNH: PHAN HẬU

Đặc biệt, khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.10 đến 8 giờ ngày 7.10 tại trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) lên tới 506,4 mm; trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 268 mm; tại trạm Mễ Trì (Hà Nội) 255,5 mm...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong đó, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm, nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ, gây ngập lụt cục bộ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 8.10, mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa giảm dần.