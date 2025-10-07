Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội mưa lớn đến chiều nay, ngập lụt sâu hơn

Phan Hậu
Phan Hậu
07/10/2025 12:02 GMT+7

Hà Nội tiếp tục mưa lớn đến chiều nay 7.10, ngập lụt trên nhiều đường phố sẽ sâu hơn. Dự báo từ tối và đêm nay, mưa giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến gần trưa nay 7.10, cường độ mưa có giảm so với sáng sớm nhưng nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11).

Hà Nội mưa lớn đến chiều nay, ngập lụt sâu hơn- Ảnh 1.

"Biển nước" trên phố Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) sau mưa lớn sáng 7.10

ẢNH: PHAN HẬU

Theo quan trắc từ 9 - 10 giờ, lượng mưa phổ biến ở nhiều nơi tại Hà Nội trong khoảng 5 - 10 mm. Dự báo trong trưa và chiều nay, Hà Nội vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. 

Trong bản tin mới nhất phát đi trưa nay 7.10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, nhiều khu vực, tuyến đường tại Hà Nội vẫn đang ngập sâu từ 0,2 - 0,6 m, một số nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập từ 3 - 6 giờ.

Mưa lớn kéo dài đến chiều nay tại Hà Nội sẽ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu hơn, thời gian ngập cũng lâu hơn. Người dân nên theo dõi các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập úng và đảm bảo an toàn khi lưu thông trong mưa lớn.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức trên địa bàn P.Thanh Xuân, từ 11 giờ, mưa lớn bắt đầu quay trở lại. Trong buổi sáng, nhiều điểm ngập lụt trong ngõ 7 đường Nguyễn Quý Đức, đoạn đường từ Nguyễn Quý Đức - Nguyễn Trãi kéo dài cho đến Đại học Hà Nội nước chưa kịp rút đi lại tiếp tục ngập sâu hơn.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, Công an Hà Nội ra khuyến cáo

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 6.10 và sáng nay 7.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Hà Nội mưa lớn đến chiều nay, ngập lụt sâu hơn- Ảnh 2.

Đường Nguyễn Quý Đức thành sông trong sáng 7.10

ẢNH: PHAN HẬU

Đặc biệt, khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.10 đến 8 giờ ngày 7.10 tại trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) lên tới  506,4 mm; trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 268 mm; tại trạm Mễ Trì (Hà Nội) 255,5 mm...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong đó, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm, nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ, gây ngập lụt cục bộ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 8.10, mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa giảm dần.

Tin liên quan

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Suốt đêm qua Hà Nội mưa lớn, cho đến lúc 5 giờ 20 phút sáng nay nhiều nhiều đường, phố ở khu vực trũng thấp đã ngập lụt.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn hà nội Ngập lụt bão Matmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận