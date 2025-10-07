Cập nhật 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông ở Hà Nội

Thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm 10 giờ, còn 122 vị trí ngập nước trong đó có 29 vị trí không lưu thông được, 93 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được.

Toàn TP.Hà Nội còn 122 điểm ngập nước ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

29 điểm ngập sâu gồm: tuyến Thiên Đức, đoạn gầm cầu đường sắt (ngập 30 cm); đường 421B, Km11+300 khu vực cầu Đông Yên (ngập 50 cm); đường 423, khu vực cầu 72 II Km8+400 (ngập sâu 50 cm); đường Tây Mỗ ngập sâu 50 cm.

Phố Trần Thái Tông (đoạn trước số nhà 96), nước ngập sâu 35 - 40 cm. Phố Ngọc Khánh ngập sâu 15 - 30 cm. Đường Võ Chí Công (đoạn gần tòa nhà LOTTE) ngập sâu 20 - 40 cm.

Phố Trần Thái Tông ngập sâu 35 - 40 cm ẢNH:TUẤN MINH

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, Công an Hà Nội ra khuyến cáo

Đường Nguyễn Sơn ngập sâu 15 - 30 cm. Đường Ngọc Lâm ngập sâu 15 - 30 cm. Đường Lệ Mật ngập sâu cục bộ 10 - 30 cm. Đường Hoa Lâm ngập sâu cục bộ 15 - 30 cm. Nút giao Liễu Giai – Đào Tấn ngập sâu cục bộ 20 - 30 cm.

Đường Cổ Linh (đoạn trường học) ngập sâu cục bộ 20 - 30 cm. Phố Ngọc Thụy ( đoạn gầm cầu đường sắt Long Biên) ngập sâu cục bộ 30 - 40 cm. Phố Ngọc Lâm mặt đường ngập sâu 30 cm. Đường Quyết Thắng (cụm công nghiệp Yên Nghĩa) mặt đường ngập sâu trung bình 50 cm.

Nhiều tuyến phố Hà Nội không thể lưu thông ẢNH: ĐINH HUY

Đường Nguyễn Trái từ Km7+300 đến Km 7+800, mặt đường ngập sâu trung bình 40 cm. Đường Thanh Bình mặt đường ngập sâu trung bình 40 cm. Đường Quang Trung, đoạn Km12+700 - KM12+900, mặt đường ngập sâu trung bình 50 cm.

Đường quốc lộ 6, đoạn Km15+300, ngập sâu trung bình 35 - 40 cm Đường Nông Quốc Chấn ngập sâu từ 30 - 40 cm. Đường Lê Lai ngập sâu trung bình 40 cm.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, Công an Hà Nội ra khuyến cáo

Phố Hạnh Hoa và phố Xa La ngập sâu từ 30 - 40 cm. Phố Bà Triệu kéo dài ngập sâu trung bình 50 cm. Đường Tô Hiệu từ ngã ba Cầu Đơ cho đến ngã tư Bà Triệu, mặt đường ngập sâu từ 30 - 40 cm.

Đường Lê Lợi từ ngã tư Tô Hiệu đến ngã tư Hoàng Hoa Thám, mặt đường ngập sâu từ 30 - 40 cm. Phố Cửa Quán và tuyến N41, N42, N42, ngập sâu từ 80 - 90 cm. Phố Đội Cấn ngập sâu 40 cm. Phố Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng ngập sâu từ 50 cm.

Theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), tính đến thời điểm này, toàn thành phố còn 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng không lưu thông được và 93 điểm ngập các phương tiện vẫn lưu thông được.

Dự báo trong 3 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và giông ẢNH: TUẤN MINH - ĐINH HUY - TRẦN CƯỜNG

Tại bản tin phát lúc 10 giờ 15, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ dự báo, trong khoảng thời gian 20 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu gây mưa rào và giông sáng nay tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và giông cho các thôn/tổ dân phố của các xã/phường như Ứng Thiên, Phượng Dực, Phú Xuyên, Dân Hòa, Hòa Phú, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, Phú Lương, Hoài Đức… và các thôn/tổ dân phố của các xã/phường khác của thành phố Hà Nội.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng các tuyến phố và các vùng trũng thấp của xã/phường kể trên.