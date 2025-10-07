Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Phan Hậu
Phan Hậu
07/10/2025 06:55 GMT+7

Suốt đêm qua Hà Nội mưa lớn, cho đến lúc 5 giờ 20 phút sáng nay nhiều nhiều đường, phố ở khu vực trũng thấp đã ngập lụt.

Sáng nay 7.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ Hà Nội ngập lụt trở lại do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão Matmo.

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến đường quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn P.Yên Nghĩa, ngập khoảng 20-30 cm, kéo dài gần 1 km

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận từ 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo trong 6 giờ vừa qua qua phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm…

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực: P Phúc Lợi, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc, Đông Anh, Thư Lâm, Yên Lãng, Tiến Thắng, Mê Linh, P. Yên Nghĩa, Phúc Lộc, Hát Môn, Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, Dương Hòa, Kiều Phú, P. Chương Mỹ, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Hồng Vân, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Sơn Đồng, An Khánh, Liên Minh, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hồng Hà, Long Biên...

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu - Ảnh 2.

Đường Phạm Hùng, đoạn từ tòa nhà Keangnam đến Bến xe Mỹ Đình sáng sớm nay 7.10 đã ngập sâu do mưa lớn

ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Sau đó, vùng mây gây mưa này tiếp tục mở rộng, di chuyển gây mưa ở các sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ghi nhận tại P.Thanh Xuân, từ lúc 6 giờ sáng nay, trời mưa rất lớn, kèm theo giông sét.

Chia sẻ với Thanh Niên, bạn Lã Đức Quang, cho biết trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện rất khó di chuyển. Cũng từ sáng sớm nay, một số điểm trên đường Phạm Hùng, đường Xuân Thủy...đã bị ngập sâu.

Hà Nội mưa lớn kéo dài trong sáng nay

Dự báo mưa lớn tại Hà Nội còn kéo dài trong buổi sáng nay, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân thủ đô cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành. Dự báo từ chiều tối đến đêm nay, mưa lớn tại Hà Nội sẽ giảm nhanh.

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu - Ảnh 3.

Đường Xuân Thủy (P.Cầu Giấy) ngập lụt sau trận mưa sáng sớm 7.10

ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 7.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6.10 đến 3 giờ ngày 7.10 có nơi trên 180 mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) là 284,4 mm; trạm Xuân Hương (Bắc Giang) là 186,6 mm; trạm Mường Lát (Thanh Hóa) là 207,2 mm…

Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu - Ảnh 4.

Nhiều đường phố tại Hà Nội đã ngập lụt từ sáng sớm 7.10

ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 7.10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 150 mm/3giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 7.10, khu vực Nghệ An -  Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Danh sách đường, phố có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội

Tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình.

Khu vực hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...

Tin liên quan

Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Dự báo thời tiết Hà Nội còn mưa lớn xối xả kéo dài đến chiều tối nay 30.9. Lũ trên sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh, nhiều xã, phường ven sông Hà Nội sẽ ngập lụt trong 2 - 3 ngày tới.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn bão Matmo hà nội Hà Nội ngập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận