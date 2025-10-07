Hà Nội mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố đã ngập sâu

Sáng nay 7.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ Hà Nội ngập lụt trở lại do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão Matmo.

Mưa lớn khiến đường quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn P.Yên Nghĩa, ngập khoảng 20-30 cm, kéo dài gần 1 km ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận từ 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo trong 6 giờ vừa qua qua phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm…

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực: P Phúc Lợi, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc, Đông Anh, Thư Lâm, Yên Lãng, Tiến Thắng, Mê Linh, P. Yên Nghĩa, Phúc Lộc, Hát Môn, Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, Dương Hòa, Kiều Phú, P. Chương Mỹ, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Hồng Vân, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Sơn Đồng, An Khánh, Liên Minh, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hồng Hà, Long Biên...

Đường Phạm Hùng, đoạn từ tòa nhà Keangnam đến Bến xe Mỹ Đình sáng sớm nay 7.10 đã ngập sâu do mưa lớn ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Sau đó, vùng mây gây mưa này tiếp tục mở rộng, di chuyển gây mưa ở các sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ghi nhận tại P.Thanh Xuân, từ lúc 6 giờ sáng nay, trời mưa rất lớn, kèm theo giông sét.

Chia sẻ với Thanh Niên, bạn Lã Đức Quang, cho biết trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện rất khó di chuyển. Cũng từ sáng sớm nay, một số điểm trên đường Phạm Hùng, đường Xuân Thủy...đã bị ngập sâu.

Dự báo mưa lớn tại Hà Nội còn kéo dài trong buổi sáng nay, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân thủ đô cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành. Dự báo từ chiều tối đến đêm nay, mưa lớn tại Hà Nội sẽ giảm nhanh.

Đường Xuân Thủy (P.Cầu Giấy) ngập lụt sau trận mưa sáng sớm 7.10 ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 7.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.



Trong đó, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6.10 đến 3 giờ ngày 7.10 có nơi trên 180 mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) là 284,4 mm; trạm Xuân Hương (Bắc Giang) là 186,6 mm; trạm Mường Lát (Thanh Hóa) là 207,2 mm…

Nhiều đường phố tại Hà Nội đã ngập lụt từ sáng sớm 7.10 ẢNH: LÃ ĐỨC QUANG

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 7.10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 150 mm/3giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 7.10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.