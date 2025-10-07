Người dân Hà Nội chật vật 'đắp đập' ngăn nước, bơi thuyền trên phố

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 8 giờ 30 ngày 7.10, số điểm ngập nước trên toàn thành phố đã tăng lên 90 điểm.
Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa trong 3 giờ (từ 6 - 8 giờ sáng) phổ biến 30 - 60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như P.Từ Liêm 240 mm, P.Phú Diễn 178 mm, P.Phú Lương 152 mm...
Nhiều điểm nước ngập sâu tới 1 m, các phương tiện di chuyển khó khăn, người dân phải dắt bộ hoặc đi thuyền tự chế. Một số phương tiện cố gắng đi qua nước ngập sâu khiến xe chết máy. Trên nhiều tuyến phố, người dân phải chật vật sử dụng các phương tiện tự chế như bao cát, thanh gỗ để ngăn nước ngập sâu vào nhà.
Người dân mang thuyền phao di chuyển trên các tuyến phố ngập
