Người dân Hà Nội chật vật 'đắp đập' ngăn nước, bơi thuyền trên phố

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 8 giờ 30 ngày 7.10, số điểm ngập nước trên toàn thành phố đã tăng lên 90 điểm.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa trong 3 giờ (từ 6 - 8 giờ sáng) phổ biến 30 - 60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như P.Từ Liêm 240 mm, P.Phú Diễn 178 mm, P.Phú Lương 152 mm...

Nhiều điểm nước ngập sâu tới 1 m, các phương tiện di chuyển khó khăn, người dân phải dắt bộ hoặc đi thuyền tự chế. Một số phương tiện cố gắng đi qua nước ngập sâu khiến xe chết máy. Trên nhiều tuyến phố, người dân phải chật vật sử dụng các phương tiện tự chế như bao cát, thanh gỗ để ngăn nước ngập sâu vào nhà.

Người dân mang thuyền phao di chuyển trên các tuyến phố ngập

Người dân "bơi" trong dòng nước ngập mênh mông như sông trên phố Liễu Giai ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước ngập sâu đến gối người đi đường từ 6 giờ 30 sáng nay ẢNH: TUẤN MINH

Đường Trần Thái Tông (đoạn trước cổng UBND P.Cầu Giấy) ngập sâu 1 m. Các phương tiện phải leo lên vỉa hè để di chuyển qua đoạn này ẢNH: TUẤN MINH

Nước ngập sâu gần hết bánh xe máy khiến việc di chuyển khó khăn ẢNH: TUẤN MINH

ẢNH: TUẤN MINH

Phương tiện không thể di chuyển qua phố Kim Mã Thượng do có đoạn ngập hơn 1m ẢNH: TUẤN MINH

Công nhân thoát nước trực tại một điểm ngập trên phố Liễu Giai ẢNH: TUẤN MINH

Một quán ăn sáng trên phố Chùa Hà vắng khách ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chật vật đắp đập ngăn nước vào nhà trên phố Trần Duy Hưng ẢNH: TRẦN CƯỜNG

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Làng Phú Đô, một trong những nơi ngập nhất Hà Nội trong thời gian qua tiếp tục ngập sâu, người dân mang thuyền ra di chuyển ẢNH: ĐÌNH HUY