Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở sau bão Matmo

Ngày 7.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện gửi 5 bộ, 15 tỉnh, thành phố Bắc bộ và Thanh Hóa yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, rà soát khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN-MT theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động ứng phó; chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi... Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với Bộ NN-MT và các địa phương trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Thái Nguyên, Hà Nội ngập lụt diện rộng

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo nối với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía tây Bắc bộ, kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở khu vực phía đông Bắc bộ gây ra mưa lớn dọc theo các tỉnh, thành: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh sát biển hỗ trợ đưa người dân đi qua khu vực ngập sâu trên QL70 (Hà Nội) ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, Thái Nguyên và Hà Nội hứng mưa đặc biệt lớn, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Tại Hà Nội, mưa lớn cấp tập khiến khu vực nội thành ghi nhận 122 điểm ngập nước, trong đó 29 vị trí không lưu thông được. TP.Hà Nội phải vận hành tối đa công suất các trạm bơm để nhanh chóng tiêu thoát nước. Đến cuối giờ chiều qua, lưu vực sông Nhuệ còn nhiều điểm úng ngập sâu ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân như: đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Quân sự VN), các tuyến đường, phố: Yên Xá, Cầu Bươu, đường Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Quang Trung, Đại Mỗ, Ngọc Trục, Tây Mỗ, Xuân Phương, khu vực làng Miêu Nha...

Tại Thái Nguyên, mưa lớn kết hợp lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu khiến nhiều xã, phường ngập sâu, có nơi từ 1 - 2 m nước. Lúc 17 giờ 30, tại Trạm thủy văn Gia Bẩy đã ghi nhận mực nước 29,44 m, cao hơn báo động 3 là 2,44 m và cao hơn lũ lịch sử từng thiết lập trong cơn bão Yagi tháng 9.2024 là 0,63 m. Tại đoạn đê xung yếu cầu Bến Tượng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đắp bờ bao, gia cố đê, ngăn lũ tràn qua mặt đê. Trong bối cảnh ngập lụt lan rộng, Công ty Điện lực Thái Nguyên buộc phải cắt điện hơn 300 trạm biến áp, ảnh hưởng 200.000 khách hàng.

Giám sát chặt chẽ hồ thủy điện nhỏ

Tại Lạng Sơn, lúc 13 giờ 30 ngày 7.10 xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại xã Tân Tiến. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài từ đêm 6.10, lưu lượng nước về hồ lên đến 1.572 m3/giây gây vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, làm đổ phòng điều khiển trung tâm. Sự cố ảnh hưởng đến 196 hộ dân với 779 người ở 3 thôn, trong đó 23 hộ với 101 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sự cố vỡ đập Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) chiều 7.10 ẢNH: MXH

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện gửi 12 tỉnh, thành phố; các chủ đập thủy điện ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn cho công trình. Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị chức năng chỉ đạo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, làm rõ sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, chủ công trình phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dân hạ du.

Ngoài ra, Bộ Công thương chỉ đạo thành lập ngay đoàn kiểm tra, giám sát các hồ chứa thủy điện nhỏ: Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân... yêu cầu chủ các công trình đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; xây dựng phương án bảo đảm an toàn dân cư vùng hạ du, sẵn sàng triển khai khi xảy ra tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Theo NCHMF, mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ kéo dài đến sáng 8.10, dự báo từ chiều cùng ngày, mưa giảm dần. Do lũ các sông vẫn duy trì ở mức cao, vùng núi và trung du Bắc bộ cần đề phòng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.