Chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai sau bão Matmo

Nhiều thiệt hại sau mưa bão số 11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 6.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Dự báo mưa lớn sau bão tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ, Thanh Hóa đến hết đêm 7.10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn sau bão Matmo gây ngập lụt điểm trường Bó Nhàng, Trường mầm non Vân Hồ, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong ngày 6.10 ẢNH: HỒNG MINH

Bộ NN-MT cho biết, theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn đến 17 giờ ngày 6.10, tại Sơn La có 50 ngôi nhà tại P.Thảo Nguyên bị ngập lụt; 15 hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, phải sơ tán đến nơi an toàn. Tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, mưa lũ làm ngập lụt toàn bộ tầng 1, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Thống kê toàn tỉnh Sơn La, mưa lũ làm ngập, gãy đổ hơn 10 ha lúa, ao cá; 5 điểm trường và 1 bệnh viện bị ngập lụt; 77 vị trí quốc lộ và một số vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, sa bồi, hư hỏng với khối lượng khoảng trên 41.000 m3 đất đá; 3 vị trí bị ngập nước, 1 cầu hư hỏng. Tại Lạng Sơn ghi nhận 9 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ.

Cũng theo Bộ NN-MT, đến chiều 6.10, tại miền Bắc đang có 4 hồ thủy điện mở cửa xả lũ. Trong đó, thủy điện Tuyên Quang mở 3 cửa xả; thủy điện Thác Bà, thủy điện Hòa Bình cùng mở 2 cửa xả; thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả.

Không để xảy ra lũ chồng lũ

Trong công điện ký ngày 6.10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi Bắc bộ chỉ đạo rà soát kỹ từng khu dân cư, kịp thời hỗ trợ dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ NN-MT chỉ đạo theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác nhất về tình hình mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Cùng ngày, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đã ký công điện gửi các đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị chủ động ém lót lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.