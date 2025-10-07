Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai sau bão Matmo

Phan Hậu - Mai Thu
07/10/2025 05:55 GMT+7

Các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11), theo công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 6.10.

Nhiều thiệt hại sau mưa bão số 11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 6.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Dự báo mưa lớn sau bão tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ, Thanh Hóa đến hết đêm 7.10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai sau bão Matmo - Ảnh 1.

Mưa lớn sau bão Matmo gây ngập lụt điểm trường Bó Nhàng, Trường mầm non Vân Hồ, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong ngày 6.10

ẢNH: HỒNG MINH

Bộ NN-MT cho biết, theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn đến 17 giờ ngày 6.10, tại Sơn La có 50 ngôi nhà tại P.Thảo Nguyên bị ngập lụt; 15 hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, phải sơ tán đến nơi an toàn. Tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, mưa lũ làm ngập lụt toàn bộ tầng 1, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Thống kê toàn tỉnh Sơn La, mưa lũ làm ngập, gãy đổ hơn 10 ha lúa, ao cá; 5 điểm trường và 1 bệnh viện bị ngập lụt; 77 vị trí quốc lộ và một số vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, sa bồi, hư hỏng với khối lượng khoảng trên 41.000 m3 đất đá; 3 vị trí bị ngập nước, 1 cầu hư hỏng. Tại Lạng Sơn ghi nhận 9 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ.

Cũng theo Bộ NN-MT, đến chiều 6.10, tại miền Bắc đang có 4 hồ thủy điện mở cửa xả lũ. Trong đó, thủy điện Tuyên Quang mở 3 cửa xả; thủy điện Thác Bà, thủy điện Hòa Bình cùng mở 2 cửa xả; thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả.

Không để xảy ra lũ chồng lũ

Trong công điện ký ngày 6.10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực trung du và miền núi Bắc bộ chỉ đạo rà soát kỹ từng khu dân cư, kịp thời hỗ trợ dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ NN-MT chỉ đạo theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác nhất về tình hình mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Bão số 11 (Matmo) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng giông lốc

Cùng ngày, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đã ký công điện gửi các đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị chủ động ém lót lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó thiên tai kép trong bão số 11

Chủ động ứng phó thiên tai kép trong bão số 11

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết qua phân tích dữ liệu đến chiều 4.10, bão số 11 có xu hướng lệch lên phía bắc.

Bão số 11 mạnh lên cấp 13, đêm nay gió mạnh từ Quảng Ninh - Hưng Yên

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển ứng phó bão số 11 (bão Matmo)

Khám phá thêm chủ đề

bão Matmo bão số 11 Bắc bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia hồ đập ứng phó bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận