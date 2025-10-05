Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 11 (Matmo) mạnh cấp 13, cách Quảng Ninh hơn 400 km
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/10/2025 09:47 GMT+7

Hồi 9 giờ sáng 5.10.2025, vị trí tâm bão số 11 (tên quốc tế là Matmo) ở vào khoảng 20.3 độ vĩ bắc; 111.2 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375 km về phía đông đông nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 9 giờ sáng 5.10.2025, vị trí tâm bão số 11 (tên quốc tế là Matmo) ở vào khoảng 20.3 độ vĩ bắc; 111.2 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tương đương khoảng 118-149 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 19 giờ ngày 5.10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Nước lũ Hà Nội 5 ngày chưa rút: Người dân trải chiếu ‘cầu cứu’ chính quyền

Nước lũ Hà Nội 5 ngày chưa rút: Người dân trải chiếu ‘cầu cứu’ chính quyền

Quá nóng lòng trước tình trạng ngập úng 5 ngày nước chưa rút, nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 2 (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã đến trụ sở phường cầu cứu chính quyền.

