Nước lũ Hà Nội 5 ngày chưa rút: Người dân trải chiếu ‘cầu cứu’ chính quyền
Video Thời sự

Đình Huy
05/10/2025 07:42 GMT+7

Quá nóng lòng trước tình trạng ngập úng 5 ngày nước chưa rút, nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 2 (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã đến trụ sở phường cầu cứu chính quyền.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 4.10, tại trụ sở UBND P.Xuân Phương (Hà Nội), hàng chục người dân trong làng Miêu Nha (P.Xuân Phương) đã trải chiếu, ngồi trước lối ra vào của UBND P.Xuân Phương. Đây là những người có nhà bị ngập nặng sau trận mưa ngày 30.9, tất cả ngồi đợi câu trả lời chính quyền về biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Nước lũ Hà Nội 5 ngày chưa rút: Người dân trải chiếu ‘cầu cứu’ chính quyền

Liên quan đến việc ngập lụt tại Tổ dân phố số 2 P.Xuân Phương ảnh hưởng đến cuộc sống của 350 hộ dân, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Xuân Phương, cho rằng nguyên nhân chính là do lượng mưa quá lớn, cộng với việc làng Miêu Nha là vùng trũng và nước sông Nhuệ dâng cao tràn vào. Đầu làng Miêu Nha có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bơm này bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài.

Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu 'cầu cứu'- Ảnh 6.

Trạm bơm cầu Ngà vẫn bị ngập nặng

ẢNH: ĐÌNH HUY

