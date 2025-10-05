Bão số 11 mạnh lên cấp 13, đêm nay gió mạnh từ Quảng Ninh - Hưng Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ ngày 5.10, tâm bão số 11 (bão Matmo) ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc và 111.8 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía đông đông bắc.

Bão số 11 đã mạnh lên đầu cấp 13, dự báo sẽ suy yếu khi đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và vịnh Bắc bộ ẢNH: NCHMF

So với ngày hôm qua 4.10, cường độ bão số 11 đã mạnh lên cầu cấp 13. Cường độ bão hiện tại ở cấp 12 - 13, tương đương tốc độ gió từ 118 - 149 km/giờ, giật cấp 15. Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25 km/giờ.

Theo các dự báo mới nhất từ các trung tâm dự báo bão quốc tế, trưa nay bão số 11 sẽ đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Đến tối nay, bão đi vào vịnh Bắc bộ, sau đó tiếp tục di chuyển hướng vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 11 sẽ đạt cường độ mạnh nhất cấp 12 - 13 khi hoạt động trên Biển Đông do gặp điều kiện thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển 28 - 29 độ C, độ đứt gió nhỏ, tạo lượng ẩm tích tụ lại, phát triển trong cấu trúc bão làm bão mạnh lên.

Nhưng khi di chuyển qua phía bắc bán đảo Lôi Châu và đi vào vịnh Bắc bộ, bão ma sát với mặt đất, độ đứt gió tăng lên thì cường độ bão giảm dần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng cao bão đi vào khu vực Quảng Ninh với cường độ gió mạnh cấp 8 - 9.

Bão số 11 trút mưa lớn xuống vùng núi, trung du Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão số 11 từ chiều ngày 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9.

Dự báo từ tối nay, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

Trong chiều và tối nay, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6 m, cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5.10.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão số 11 cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện nếu hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo từ đêm 5.10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh - Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Cấp gió này sẽ làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại nặng. Các khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khi bão lệch lên phía bắc thì mưa bão lớn nhất sẽ tập trung vào vùng núi và trung du Bắc bộ.

Dự báo mưa bão số 11 bắt đầu từ đêm nay 5.10 đến hết đêm 7.10, vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn lượng mưa trên 150 mm/3 giờ gây ngập úng.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.