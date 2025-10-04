Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 11 (bão Matmo) mạnh cấp 11, tối mai Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh

Phan Hậu
Phan Hậu
04/10/2025 07:43 GMT+7

Bão số 11 (bão Matmo) đã mạnh lên cấp 11, dự báo sẽ đổ bộ Quảng Ninh trong ngày 6.10. Dự báo từ tối mai 5.10, từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với ngày hôm qua 3.10, sáng nay bão số 11 (bão Matmo) đã mạnh lên 1 cấp, vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh. Lúc 7 giờ cùng ngày, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc.

Bão số 11 (bão Matmo) mạnh cấp 11, tối mai Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh- Ảnh 1.

Bão số 11 dự báo sẽ đạt cường độ mạnh cấp 13 trên Biển Đông

ẢNH:NCHMF

Vùng gần tâm bão số 11, cường độ gió mạnh cấp 11, tương đương tốc độ gió từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, khi đi vào Biển Đông, bão số 11 gặp các yếu tố thuận lợi như nhiệt độ nước biển nóng, khoảng 29 độ C, độ đứt gió ở khu vực phía bắc Biển Đông (nơi vùng tâm bão số 11 di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Theo đó, 2 yếu tố này sẽ làm cho bão số 11 mạnh lên và đi nhanh hơn trên Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày mai 5.10, tâm bão nằm ở vị trí 19,7 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía đông. Lúc này, cường độ bão 11 đã mạnh lên cấp 13, gió giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão số 11, vùng bắc Biển Đông sẽ gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4 - 6 m. Vùng gần tâm bão 6 - 8 m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Dự báo từ chiều 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Từ tối 5.10, bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động dữ dội.

Bão số 11 có thể làm đổ cây cối, nhà cửa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng rạng sáng 6.10, tâm bão số 11 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, từ đêm 5.10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Trong cơn bão số 11, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6 m. Người dân, chính quyền địa phương cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày mai 5.10.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, bắt đầu từ đêm mai 5.10 đến hết đêm 7.10, khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa lớn phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ.

