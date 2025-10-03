2 kịch bản dự báo bão Matmo đổ bộ vào Quảng Ninh

Vào Biển Đông, bão Matmo sẽ mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn

Chia sẻ với Thanh Niên chiều nay 3.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ các trung tâm dự báo bão quốc tế tương đối đồng nhất khi cho rằng chiều ngày 3.10 bão Matmo (bão số 11) sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Dự báo bão Matmo sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh ẢNH: VNDMS

Đến chiều và đêm ngày 5.10, bão Matmo sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) để đi vào phía bắc vịnh Bắc bộ. Dự báo cường độ bão khi ở khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) mạnh cấp 12 - 13. Còn khi vào vịnh Bắc bộ, cường độ bão Matmo giảm xuống cấp 10, sau đó có khả năng di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm dự báo khoảng chiều tối nay 3.10, bão Matmo vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 năm 2025.

Sau khi di chuyển vào Biển Đông, gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió ở khu vực phía bắc Biển Đông (nơi vùng tâm bão Matmo di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới, hình thế quyết định tốc độ và hướng di chuyển của bão Matmo lấn mạnh về phía tây khiến bão có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh hơn, tốc độ trung bình từ 25 - 30 km/giờ. Cường độ cực đại của bão Matmo có thể đạt cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15 khi ở phía đông bán đảo Lôi Châu.

Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét

Bão Matmo gây mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An

Theo ông Mai Văn Khiêm, kể từ thời điểm bão di chuyển vào vùng biển tỉnh Quảng Đông, lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11 (bão Matmo).

Ở kịch bản thứ nhất (xác suất khoảng 70 - 75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9). Khi đến phía bắc tỉnh Quảng Ninh, bão sẽ suy giảm đi từ 2 - 4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất.

Trong kịch bản này, vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 9 - 10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8 - 9 và gây ra mưa lớn ở Bắc bộ, vùng mưa lớn nhất là khu vực trung du và vùng núi.

Kịch bản thứ hai cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25 - 30%), khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản thứ nhất. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn so với kịch bản thứ nhất, có thể gây ra gió mạnh cấp 9 - 10 (giật cấp 12 - 14). Vùng ảnh hưởng cơn bão sẽ mở rộng xuống phía nam (từ Quảng Ninh - Ninh Bình). Trong kịch bản này, bão số 11 gây mưa lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, các khả năng di chuyển của bão Matmo còn có sự thay đổi, khi bão di chuyển vào Biển Đông thì các kịch bản sẽ rõ ràng hơn. Vì vậy, người dân, chính quyền các địa phương cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo bão để chủ động có phương án ứng phó, phòng tránh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bắt đầu từ đêm ngày 5.10 đến hết ngày 7.10, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ có lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn trong cơn bão số 11 sẽ khiến các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện đợt lũ từ ngày 6 - 9.10, dự báo đỉnh lũ trên các sông từ trên báo động 2 đến trên báo động 3.