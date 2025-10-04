Bão số 11 gây mưa lớn ở 6 tỉnh, thời tiết trên biển cực kỳ nguy hiểm

Đó là chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại cuộc họp của Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khi nhận định về tác động của bão số 11 (bão Matmo).
Ông Hưởng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.
Dự báo từ chiều 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9.
Từ tối 5.10, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.
Ngoài ra, từ chiều và tối 5.10, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6 m, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn.
"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng", ông Hưởng cảnh báo.
6 tỉnh có mưa lớn nhất trong bão số 11
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 (bão Matmo) có thể đạt cường độ cực đại cấp 13, khi đi qua bán đảo Lôi Châu và đất liền Trung Quốc sẽ suy yếu nhanh.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa lớn từ 19 giờ ngày 5.10 đến 19 giờ ngày 6.10. Trong đó, vùng mưa lớn nhất tập trung ở khu vực 6 tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.
Dự báo từ đêm mai 5.10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - cấp 9. Ở cấp gió này, gió làm gãy cành cây, tốc mái nhàgây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió. Dự báo ở các khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 4 - cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.
Khu vực Hà Nội ít có khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão số 11. Nhưng dự báo từ gần sáng 6.10 đến hết ngày 7.10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.
Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thượng Hường, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa lực lượng để quan trắc, phân tích, dự báo chi tiết vùng bão có thể đổ bộ, phạm vi tác động của cơn bão, nguy cơ xảy ra giông lốc.
Các đài khí tượng thủy văn tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền dự báo, cảnh báo về cơn bão số 11. Các đơn vị, địa phương phối hợp, nghiên cứu, tham mưu cho đài khí tượng thủy văn tỉnh để phát tin có bản tin tiếng dân tộc, phục vụ phòng chống thiên tai cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi.
