Đời sống

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/09/2025 18:36 GMT+7

Một trận giông lốc dữ dội kèm mưa lớn tại H.Đầm Hà (Quảng Ninh) chiều 29.9 đã khiến 9 người bị thương, nhiều nhà dân và trường học hư hỏng nặng.

Khoảng 13 giờ ngày 29.9, trên địa bàn xã Đầm Hà (Quảng Ninh) xảy ra giông lốc mạnh kéo dài gần 40 phút. Gió giật, mưa lớn đã khiến nhiều công trình bị hư hỏng, 9 người bị thương.

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 1.

Trận giông lốc dữ dội khiến nhiều nhà dân, trường học tại xã Đầm Hà bị hư hỏng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, trong số các nạn nhân trên có 5 người được sơ cứu tại Trung tâm y tế và Trạm y tế xã; đến chiều tối đã ổn định và về nhà; 1 người tiếp tục được sơ cứu, 3 người khác phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Về tài sản, giông lốc làm tốc mái khoảng 15 ngôi nhà dân. Tại Trường THCS xã Đầm Hà, khu nhà xe, một số phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào bị hư hỏng nặng. Trường mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái dãy lớp học mái vòm nhựa, nhiều cửa phòng học hư hỏng. 

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 2.

Một nhà dân bị thổi bay mái ngói

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài ra, cây xanh ở các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập cùng các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú gãy đổ hàng loạt. Biển quảng cáo, cột điện và công trình phụ của người dân cũng chịu thiệt hại đáng kể.

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 3.

Nhiều tài sản, mái tôn bay ra đường, cản trở giao thông

ẢNH: LÃ NGHĩA HIẾU

Tàn khốc bão số 10 (bão Bualoi): 11 người thiệt mạng, 13 người mất tích

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, dọn dẹp, thu gom mái tôn hư hỏng. Tổ quản lý điện Hải Hà phối hợp xử lý cột điện gãy đổ, khôi phục cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thống kê, rà soát thiệt hại chi tiết vẫn đang được triển khai.

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường liên thôn bị tê liệt do cây cối ngã đổ, mái tôn văng ra đường

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chính quyền Đầm Hà khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, phòng tránh thiên tai để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra các tình huống thời tiết cực đoan.

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 5.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng của xã phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả sau trận giông lốc

ẢNH: N.H

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng ưu tiên lưu thông các tuyến đường

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 7.

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh: Giông lốc dữ dội, 9 người bị thương- Ảnh 8.

Giông lốc dữ dội đến bất ngờ khiến nhiều công trình bị quật đổ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

 

